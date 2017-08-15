Пенсионный фонд «Будущее» остался недоволен оценкой своих активов

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В сообщении о присвоении рейтинга по новой методологии «Эксперт РА» указало, что пересмотр рейтинга не может трактоваться как его снижение М. Стулов / Ведомости

Пенсионный фонд (НПФ) «Будущее» попросил рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвать рейтинг надежности фонда, присвоенный в начале августа по новой методологии. Перед отзывом «Эксперт РА» подтвердил рейтинг на уровне BB- (по старой методологии у фонда был рейтинг А). После отзыва оценки «Эксперта РА» у НПФ «Будущего» не осталось присвоенных рейтингов надежности.

В сообщении о присвоении рейтинга по новой методологии «Эксперт РА» указало, что пересмотр рейтинга не может трактоваться как его снижение. Однако на сегодняшний день рейтинг «Будущего» оказался самым низким среди других фондов, получивших их по новой методологии, хотя «Будущее» – второй по количеству застрахованных лиц (4,5 млн) и по привлеченным пенсионным накоплениям (290 млрд руб.) среди НПФ, по данным ЦБ на 31 марта.