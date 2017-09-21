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Центробанк ужесточит требования к компаниям, работающим с деривативами: стать квалифицированным инвестором будет сложнее А. Гордеев / Ведомости

Сейчас компания признается квалифицированным инвестором при сделках с производными финансовыми инструментами (ПФИ), если она соответствует одному из четырех критериев (см. рисунок). Центробанк предлагает повысить требования – он обсуждал такую возможность с участниками рынка 11 сентября («Ведомости» ознакомились с презентацией регулятора к собранию).

По новому варианту компания должна будет соответствовать минимум двум критериям, причем из разных категорий: один – профессиональный, второй – по размеру. Требования к размеру – капиталу, активам и обороту – снижаются вдвое (капитал – с 200 млн до 100 млн руб., оборот и активы – с 2 млрд до 1 млрд).

Минимальный размер сделок не меняется – 50 млн руб. за год, его ЦБ переводит в разряд профессиональных критериев. К ним регулятор также предложил отнести наличие специального подразделения для работы на финансовых рынках либо минимум двух сотрудников с квалификационными аттестатами ЦБ.

Еще одна новация: для конкретной сделки инвесторы смогут переходить в категорию неквалифицированных. (Сейчас такой возможности у компаний нет.) Условие – контрагент должен об этом знать, следует из презентации ЦБ.

Также из нее следует, что советы директоров смогут признавать компании квалифицированными инвесторами и потом контрагент проверит соответствие требованиям. Сейчас порядок обратный.

Новые правила ЦБ хочет распространить не только на ПФИ, но и на инструменты, которые содержат в себе их элементы, в том числе структурные расписки и облигации с переменным купоном.

Банк России прорабатывает вопросы категоризации инвесторов – юридических лиц с прошлого года, напомнил его представитель: «Мы готовим консультативный доклад по данной тематике, однако комментировать рабочие версии преждевременно».

В 2014 г. ЦБ предупредил, что сделки с деривативами, особенно внебиржевые, несут большие риски для инвесторов. Крупнейшие российские корпорации, по расчетам «Ведомостей», потеряли тогда на ПФИ не менее 290 млрд руб. Самые крупные убытки понесли «Роснефть» (122 млрд руб.) и «Транснефть» (67 млрд). Убытки по сделкам с деривативами в 2013–2014 гг. были и у компании «Сухой», которая, как и «Транснефть», оспаривает их итоги у Сбербанка, продавшего ПФИ. «Роснефть» и «Сухой» отказались от комментариев. Представитель Сбербанка заявил, что предложения ЦБ изучаются и комментарии преждевременны. Представитель «Транснефти» также не ответил по существу.

Особенно справедливы требования к наличию сертифицированных специалистов или организации отдела для работы с ценными бумагами, полагает руководитель крупного брокера, знакомый с ходом обсуждения реформы: «Бывали случаи, когда даже крупные компании имели в штате одного трейдера без сертификата, который наторговывал такое, что акционерам становилось, мягко говоря, больно». «То, что компания изначально сама признает себя квалифицированным инвестором, тоже хорошо, поскольку в таком случае она не сможет заявить, что не умеет обращаться с деривативами. К тому же сейчас есть вероятность, что брокер сам признает компанию квалифицированным инвестором без ее ведома», – рассуждает собеседник «Ведомостей».

Закон и сейчас четко прописывает, какие компании относить к квалифицированным инвесторам, полагает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, оговариваясь, что, если возникают споры, как между «Транснефтью» и Сбербанком, «надо понять, почему такие коллизии возникают и что делать, чтобы их не было». Новые требования к наличию квалифицированных сотрудников или отдела по торговле ценными бумагами, по его словам, недостаточны. «Даже если таких специалистов нет, но компания публичная, т. е. занимается эмиссией ценных бумаг, ее следует признать квалифицированным инвестором», – убежден Аксаков.

Он предлагает выделить отдельную группу участников рынка, которые смогут работать с ПФИ. Это следует делать по критериям публичности, размера, объема операций с ценными бумагами и доли на рынке, а правила – прописать в законе, считает депутат.