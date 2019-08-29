Счетная палата нашла у банка Дом.РФ лишние резервы

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Из-за создания резервов в 2018 г. капитал банка стал отрицательным и госкорпорации Дом.РФ пришлось предоставлять ему помощь Банк ДОМ.РФ

Счетная палата усомнилась в том, что санируемому банку «Российский капитал» (переименован в Дом.РФ) было необходимо создавать часть резервов во II квартале 2018 г. Это привело к росту убытков и полной потере капитала. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, опубликованном 29 августа.

Резервы были созданы спустя несколько месяцев после того, как Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (переименовано в Дом.РФ) в декабре 2017 г. получило акции «Российского капитала». До этого банком владело Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

В 2017 г. убыток «Российского капитала» составил 16 млрд руб. по РСБУ. Но новый хозяин инициировал повторную аудиторскую проверку банка и сменил аудитора (вместо ФБК им стала EY). Тот заново проверил отчетность банка, после чего убыток за 2017 г. вырос до 29,8 млрд руб. Это произошло несмотря на то, что перед передачей «Российского капитала» АСВ расчищало плохие активы банка. В 2017 г., по данным отчетности, АСВ выкупило проблемные активы и низколиквидное имущество «Российского капитала» на 36,1 млрд руб. Кроме того, в том же году АСВ внесло в капитал банка ОФЗ на 15,3 млрд руб. «Все завязано на то, чтобы банк достался новому акционеру работающим и без проблем», – объяснял в 2017 г. собеседник «Ведомостей».

Первые корректировки по рекомендации EY банк сделал в апреле 2018 г., говорится в отчете Счетной палаты: банк создал резервы на 9,6 млрд руб. по ссудам, ценным бумагам, условным обязательствам кредитного и некредитного характера. Примерно в это же время пресс-служба «Российского капитала» сообщала, что банк просит своего акционера докапитализировать его на 22 млрд руб. Месяц спустя банк уменьшил оценочную стоимость основных средств на 1,6 млрд руб., указывает Счетная палата. В результате капитал банка стал отрицательным – минус 5 млрд руб.