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Вторая волна стимулирует рост спроса на страховки от COVID-19

В октябре интерес к страховкам от коронавируса вырос на 60%
Елена Ведерина Ольга Кучерова
Спрос на страховки от заражения коронавирусом повторяет динамику роста заболеваемости /Максим Стулов / Ведомости

Вторая волна пандемии заставила страховщиков забыть о весенних сомнениях в этичности и эффективности для клиента антивирусного полиса и даже изобрести новый продукт. Об этом свидетельствуют данные компаний и страховых агрегаторов.

Страховщики начали запускать отдельные продукты против ковида с конца марта, но некоторые участники рынка обрушились на новый продукт с резкой критикой. Так, гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик в интервью «Ведомостям» называл страховку от ковида безнравственной, объясняя это тем, что по программе ДМС страховщик не всегда может гарантировать оказание услуги. Те, кто все же решился вывести на рынок коронавирусные страховки, по итогам полугодия утверждают, что продукт пользуется спросом, а выплаты осуществляются исправно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных