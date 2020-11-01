ЦБ и россияне разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Впрочем, граждане уже, похоже, и сами начали понимать, что к чему. По итогам апреля – июня 2020 г. совокупный объем взносов по страхованию жизни снизился почти на 20%, сообщил Банк России, назвав одной из главных причин снижение интереса клиентов к программам ИСЖ. «Так, за последние четыре квартала величина взносов по ИСЖ сократилась более чем на треть, что во многом является следствием роста информированности клиентов об особенностях продукта, а также невысокой реализованной доходности по завершившимся договорам», – указывает регулятор. По мнению экспертов, это только начало и главный обвал рынка ИСЖ еще впереди. «Порог входа в продукт для россиян сегодня составляет от 100 000 руб., – отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. – На фоне провала доходов, девальвации рубля и сложившейся репутации страхового продукта участникам рынка предстоит настоящая битва, чтобы рыночная ниша продукта не сдулась на порядок. Средняя доходность полисов ИСЖ чуть ниже ставок по депозитам в банках, откуда вкладчики активно выводят средства. Так что объем рынка ИСЖ в России в следующем году может просесть в 2–3 раза».