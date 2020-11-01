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ЦБ и россияне разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Треть полисов ИСЖ в 2020 году показали нулевую доходность, подсчитали в Банке России
Екатерина Шохина
Андрей Гордеев и Евгений Разумный / Ведомости

Банк России недоволен низкой доходностью инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, выступая на страховой конференции в конце прошлой недели. Статистика регулятора показывает, что средняя доходность по трехлетним полисам ИСЖ, завершившимся в течение девяти месяцев 2020 г., составила 4,2% годовых, по пятилетним – 3,1% годовых. При этом 32% полисов ИСЖ показали нулевую доходность, 18% полисов – от 0 до 1%, еще 18% – от 1 до 3%, и только 17% договоров показали доходность выше 5% на этом горизонте. «Вряд ли можно говорить об удовлетворенности граждан в таких условиях и о ценности данного страхового продукта, учитывая, что средняя годовая доходность депозитов по соответствующим срокам могла достигать 10% годовых и точно не находилась ниже 6,7% годовых», – заявил Чистюхин, подчеркнув, что эту проблему «мы пытались с вами решить в течение последних трех лет».

Представители регулятора не впервые выступают с критикой ИСЖ. Так, в сентябре прошлого года первый зампред Банка России Сергей Швецов уже называл полисы ИСЖ «мутным» продуктом, который не позволяет потребителям оценить возможную доходность от инвестирования. «Продавцы страховок вешают потребителям лапшу на уши и создают неправильные ожидания», – заявлял тогда замглавы Центробанка.

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«ИСЖ остается непрозрачным и низкодоходным продуктом, – подтверждает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. – Инвестор не знает, куда вкладываются его деньги на самом деле, какой реальный доход они приносят: он может быть даже выше нарисованного на бумаге, но дополнительный навар банки и страховщики кладут себе в карман».

По словам Янина, пока регулятор борется лишь с мисселингом (когда полис ИСЖ предлагается под видом более выгодного депозита). «Но этого недостаточно – банкам надо запретить продавать страховые продукты, – подчеркивает он. – За страховками граждане должны обращаться в страховые компании. Тогда ни у кого не возникнет мысли, что полис ИСЖ – это «более выгодный депозит».

Впрочем, граждане уже, похоже, и сами начали понимать, что к чему. По итогам апреля – июня 2020 г. совокупный объем взносов по страхованию жизни снизился почти на 20%, сообщил Банк России, назвав одной из главных причин снижение интереса клиентов к программам ИСЖ. «Так, за последние четыре квартала величина взносов по ИСЖ сократилась более чем на треть, что во многом является следствием роста информированности клиентов об особенностях продукта, а также невысокой реализованной доходности по завершившимся договорам», – указывает регулятор. По мнению экспертов, это только начало и главный обвал рынка ИСЖ еще впереди. «Порог входа в продукт для россиян сегодня составляет от 100 000 руб., – отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. – На фоне провала доходов, девальвации рубля и сложившейся репутации страхового продукта участникам рынка предстоит настоящая битва, чтобы рыночная ниша продукта не сдулась на порядок. Средняя доходность полисов ИСЖ чуть ниже ставок по депозитам в банках, откуда вкладчики активно выводят средства. Так что объем рынка ИСЖ в России в следующем году может просесть в 2–3 раза».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных