Объем торгов на российском валютном рынке в январе упал почти на 40%

Изменение курса рубля к доллару за январь было незначительным (-0,1% до 69,82). Относительно евро и юаня рубль ослаб на 2,2 и 4,4% соответственно. В начале февраля такая динамика продолжилась, указывает регулятор в обзоре. Также на внутреннем рынке не наблюдалось дисбалансов с мировыми курсами валют, добавляет он. Возобновление операций в рамках бюджетного правила способствовало снижению волатильности рынка. С 13 января по 6 февраля ЦБ продавал юани на сумму, эквивалентную 3,2 млрд руб. в день (всего 54,5 млрд руб.). С 7 февраля по 6 марта Минфин утроил требования по продаже до 8,9 млрд руб. в день (160,2 млрд руб. совокупно).