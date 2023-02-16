Объем торгов на российском валютном рынке в январе упал почти на 40%Из-за снижения предложения экспортеров и отсутствия спроса резидентов
Совокупный месячный объем торгов на российском валютном рынке в январе упал почти на 40% до 5,4 трлн руб., пишет ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. Это стало минимальным показателем за последние годы. Среднедневные объемы торгов при этом сократились почти на четверть (24,26%) до 307,2 млрд руб.
Спрос и предложение валюты на рынке были сбалансированы на небольших уровнях, пишет ЦБ в обзоре. В январе крупнейшие экспортеры снизили объем чистых продаж иновалюты на 36,3% до $10 млрд по сравнению с декабрем. Это происходило на фоне уменьшения спроса на валюту со стороны резидентов. Значительное сокращение объема чистых продаж обусловлено как негативной динамикой цен на нефть и газ, так и временным уменьшением валютных поступлений на фоне перехода нефтяных компаний на новые схемы поставок и расчетов, уточняет регулятор.
Крупнейшими продавцами валюты на рынке остались системно значимые банки, которые выступают агентами по реализации валютной выручки экспортеров. Но объем продаваемой ими валюты в январе по сравнению с декабрем сократился на 37,2% до 455 млрд руб.
Банки, не относящиеся к системно значимым, купили валюты меньше на 43,5% до 320,4 млрд руб. Такие банки приобретали валюту для импортеров и иных клиентов для осуществления ими международных переводов, поясняется в обзоре ЦБ. Физлица в январе купили валюты на бирже и через банки на 100,5 млрд и 10,8 млрд руб. (-27,8%) соответственно, говорится в обзоре. Регулятор указывает, что часть валюты приобретается физлицами для дальнейшего перевода денежных средств на иностранные счета.
Изменение курса рубля к доллару за январь было незначительным (-0,1% до 69,82). Относительно евро и юаня рубль ослаб на 2,2 и 4,4% соответственно. В начале февраля такая динамика продолжилась, указывает регулятор в обзоре. Также на внутреннем рынке не наблюдалось дисбалансов с мировыми курсами валют, добавляет он. Возобновление операций в рамках бюджетного правила способствовало снижению волатильности рынка. С 13 января по 6 февраля ЦБ продавал юани на сумму, эквивалентную 3,2 млрд руб. в день (всего 54,5 млрд руб.). С 7 февраля по 6 марта Минфин утроил требования по продаже до 8,9 млрд руб. в день (160,2 млрд руб. совокупно).
Одной из тенденций января стало то, что совокупная доля юаня на биржевом валютном рынке сократилась с 37 до 33%. До этого объемы торгов китайской валютой росли, а в декабре пары с юанем во многом обеспечивали общий рост объема торгов, отмечал ЦБ. Доля пары евро/рубль увеличилась до 20% (+3 п. п. по сравнению с декабрем), а доля валютной пары доллар/рубль осталась прежней (40%).