Операции с юанем дорожают в России из-за санкций

На фоне жесткого санкционного давления Запада отечественные банки стали повышать комиссии за операции с главной валютой Востока – китайским юанем. Первым на этот шаг пошел Райффайзенбанк: 22 июля он сообщил, что с 1 августа «Райффайзен инвестиции» увеличат комиссию за покупку юаней на брокерском счете в 6 раз – с 0,3 до 1,9%. Комиссия за продажу китайской валюты осталась прежней – 0,3%. На следующий день стало известно, что «БКС банк» с 8 августа повысит комиссию за переводы в юанях через интернет-банк и отделения. Диапазон ставок, размер которых зависит от суммы перевода (минимум 500 юаней, максимум 2500 юаней), вырос с 0,5–1,5 до 0,7–2%.