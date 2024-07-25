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Операции с юанем дорожают в России из-за санкций

Комиссии для клиентов уже повысили «БКС банк» и брокер Райффайзенбанка
Артем Кульша
«БКС банк» и брокер Райффайзенбанка уже повысили комиссии для клиентов по операциям с юанем/ Андрей Гордеев / Ведомости

На фоне жесткого санкционного давления Запада отечественные банки стали повышать комиссии за операции с главной валютой Востока – китайским юанем. Первым на этот шаг пошел Райффайзенбанк: 22 июля он сообщил, что с 1 августа «Райффайзен инвестиции» увеличат комиссию за покупку юаней на брокерском счете в 6 раз – с 0,3 до 1,9%. Комиссия за продажу китайской валюты осталась прежней – 0,3%. На следующий день стало известно, что «БКС банк» с 8 августа повысит комиссию за переводы в юанях через интернет-банк и отделения. Диапазон ставок, размер которых зависит от суммы перевода (минимум 500 юаней, максимум 2500 юаней), вырос с 0,5–1,5 до 0,7–2%.

Представитель Райффайзенбанка не ответил на запрос. Представитель «БКС банка» отказался от комментариев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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