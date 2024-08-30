ЦБ продолжает охлаждать потребительское кредитование

ЦБ продолжает охлаждать потребительское кредитованиеОн еще сильнее ограничил прямые выдачи и повысил надбавки по кредитам под залог авто
Банк России продолжает попытки замедлить необеспеченную розницу: регулятор ужесточил макропруденциальные лимиты (МПЛ), или прямые ограничения, на выдачи в IV квартале необеспеченных ссуд и займов для наиболее рисковой категории заемщиков.
С 1 октября доля выдач заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН; соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) от 50 до 80% не должна превышать 15% (была 20%) от объема предоставленных потребкредитов у банков и МФО. Ограничения на выдачи таким заемщикам ссуд с лимитом кредитования (в том числе кредитки) остались не прежнем уровне и не должны превышать 10%.
Сохранился полный запрет для банков и МФО на выдачи кредитов и займов с лимитом кредитования заемщикам с ПДН выше 80%, а на остальные выдачи устанавливается ограничение в 3% (у банков было 5%, у МФО – 10%).
Решение о повышении значений МПЛ регулятор аргументировал тем, что значительная часть портфеля необеспеченных потребкредитов приходится на заемщиков, которые направляют на платежи более 50% своего дохода.
Граждане с более высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки по кредитам, поэтому их доля в портфеле влияет на риск возможных потерь банка, особенно в случае стресса, поясняет ЦБ. Для нивелирования этих рисков и снижения доли закредитованных заемщиков регулятор и вводит МПЛ: во II квартале доля выдач с ПДН более 50% составила 33% у банков и 31% у МФО.
Очередной виток ужесточения лимитов на выдачи необеспеченных кредитов должен постепенно улучшить структуру кредитования, уверен ЦБ. Кроме того, в IV квартале значения МПЛ для банков и МФО выравниваются, чтобы ограничить потенциальный регулятивный арбитраж, в том числе с учетом того, что ряд банковских групп, активно работающих на розничном рынке, включает МФО.
Также с 1 ноября ЦБ повышает надбавки по потребительским кредитам под залог автомобиля, чтобы ограничить обход банками МПЛ: надбавки вырастут для ссуд заемщикам с ПДН выше 50%. Макропруденциальные надбавки увеличивают нагрузку на капитал банка при выдаче определенного вида кредита – чем они выше, тем больше запаса капитала требуется. Мера позволит дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой, уверен ЦБ.
Свое решение Банк России объяснил растущей практикой предоставления потребкредитов под залог автомобилей: если до 2023 г. их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских ссуд в целом по сектору, то во II квартале 2024 г. превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины выдач.
По данным ЦБ, во II квартале заемщикам с ПДН более 80% банки предоставили около 40% кредитов под залог автомобиля, в то время как необеспеченных – только 12%. Но экономическая роль обеспечения несущественна, отмечает регулятор: нецелевые кредиты под залог авто по ключевым характеристикам скорее соответствуют кредитам наличными, а не целевым автокредитам. К тому же средний уровень ПСК (полная стоимость кредита, которая включает в себя помимо самой ставки все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку) кредитов под залог транспортных средств составляет 27% (по кредитам наличными – 28%, по автокредитам – 21%), а доля ссуд с просрочкой от 30 дней на третий месяц жизни кредита – 1,6% (1,2% по кредитам наличными, 0,9% по автокредитам).
Таким образом, резюмирует ЦБ, оформление залога в виде транспортного средства позволяет отдельным банкам снижать регулятивную нагрузку, так как такие кредиты не включаются в расчет МПЛ. При этом банки берут на себя повышенные риски, обусловленные высоким уровнем ПДН заемщика.
С 1 июля также впервые заработали надбавки к коэффициентам риска по автокредитам для заемщиков с ПДН выше 50%.
Сейчас розничное кредитование охлаждается всеми возможными мерами – жесткой денежно-кредитной политикой и, соответственно, высокими ставками, надбавками к риск-весам активов и МПЛ, прекращением действия льготных программ в ипотеке, перечисляет управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Кроме того, ЦБ анонсировал введение с 1 июля 2025 г. положительной антициклической надбавки к капиталу.
С одной стороны, все эти меры понятны, так как розничные кредитные рынки действительно перегрелись, отмечает эксперт. С другой стороны, кредитование сейчас сильно замедляется, и, возможно, пока не будут стабилизированы макроэкономические параметры – в первую очередь инфляция, имеет смысл подумать о том, чтобы не допустить заморозки кредитования и слишком сильного снижения доступности заемных средств для населения. Важно не допустить ситуации, в которой граждане, с высокой вероятностью получая отказ от банков, будут вынуждены идти в лучшем случае в сегмент МФО, а в худшем – к серым кредиторам, говорит Беликов.