ЦБ продолжает охлаждать потребительское кредитование

По данным ЦБ, во II квартале заемщикам с ПДН более 80% банки предоставили около 40% кредитов под залог автомобиля, в то время как необеспеченных – только 12%. Но экономическая роль обеспечения несущественна, отмечает регулятор: нецелевые кредиты под залог авто по ключевым характеристикам скорее соответствуют кредитам наличными, а не целевым автокредитам. К тому же средний уровень ПСК (полная стоимость кредита, которая включает в себя помимо самой ставки все затраты заемщика на обслуживание займа, в том числе комиссии и расходы на страховку) кредитов под залог транспортных средств составляет 27% (по кредитам наличными – 28%, по автокредитам – 21%), а доля ссуд с просрочкой от 30 дней на третий месяц жизни кредита – 1,6% (1,2% по кредитам наличными, 0,9% по автокредитам).