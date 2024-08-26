Доля просроченных кредитов наличными за год выросла в 2 раза

ЦБ зафиксировал рост дефолтности по кредитам наличными. Заемщики стали чаще допускать просрочку по таким займам, выданным в период ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора. Ранние индикаторы кредитного качества показывают, что доля ссуд с просрочкой более 30 дней на третий месяц с момента выдачи выросла до 1,2% по кредитам, предоставленным в январе и апреле 2024 г. Годом ранее показатель составлял около 0,5%. Индикатор позволяет оценить, как меняется качество портфеля именно внутри квартала.