ЦБ предлагает разрешить продавать полисы е-ОСАГО через сайты-агрегаторы

Банк России планирует вынести на обсуждение идею о снятии запрета об участии агентов в продаже электронного ОСАГО и таким образом дать возможность продавать е-полисы через сайты-агрегаторы.

«Мне кажется, что, как и во многих других отраслях, нужно создавать какие-то сайты общие типа booking.com, через которые такие услуги будут продаваться. Они улучшают качество услуг за счет предоставления конкурентных возможностей для разных компаний», – заявил зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин. Он добавил, что роль агрегатора мог бы играть сайт Российского союза автостраховщиков.

«Мы надеемся убедить депутатов и экспертов в том, что нужно снять этот запрет. То, что нужно двигаться в сторону агентирования, - это 100%, во многих областях это себя хорошо зарекомендовало», – добавил он.

Сейчас участие посредников в продаже электронных полисов запрещено законом. Однако накануне вице-президент «Росгосстраха» Ренат Конурбаев рассказал о росте посредничества в этой сфере. По его данным, до 31% электронных полисов ОСАГО «Росгосстраха» заключаются при участии посредников - людей, которые за 500-1000 руб. помогают автовладельцам в оформлении страховок через интернет. В частности, о посредничестве, по словам Конурбаева, свидетельствует тот факт, что десятки полисов оплачиваются с одной банковской карты.

Как таковая помощь в оформлении е-полиса - это допустимая ситуация, отметил Чистюхин. Кроме того, оплата с одной карты сама по себе не свидетельствует о том, что это агент: «Мы в рамках семьи, друзья могут предоставлять карту другому, и этот платеж проходит». О нарушении можно говорить, если доказано, что в процессе продажи электронного полиса участвовал агент, подчеркнул зампред ЦБ.