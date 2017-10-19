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ЦБ потребовал от НПФ информацию о переводах граждан в другие фонды

Банк России предписал негосударственным пенсионным фондам предоставить ему информацию, касающуюся жалоб граждан на переход из одного НПФ в другой. Как передает «Интерфакс», это сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, проблема заключается в том, что если человек уже переведен из одного НПФ в другой, обратно перейти можно либо через суд, либо через подачу заявления в фонд, но тогда придется ждать следующего года.

«В зависимости от того, какая информация предоставляется, мы либо отказываем в жалобе, либо удовлетворяем, применяем меры административного воздействия к НПФам», - сказал Чистюхин.

По оценке зампреда ЦБ, в текущем режиме эффективно решить эту проблему нельзя. По его словам, нужно, чтобы законы позволяли негосударственому фонду узнавать, что клиент хочет от него уйти, обязывали информировать клиента о возможной потере дохода и фиксировать, что гражданин сам стал клиентом НПФ, а не кто-то за него поставил подпись.

Наиболее правильным Чистюхин назвал решение, которое предложено в рамках системы индивидуального пенсионного капитала: при переходе физлица в другой НПФ с ним переходят только его будущие накопления, а то, что уже накоплено, остается в текущем фонде на пять лет.

С января по июнь 2017 г. ЦБ получил 2600 жалоб на НПФ по итогам переходной кампании 2016 г. Это в пять раз больше, чем за три предыдущих года, вместе взятые. Заявители чаще всего жаловались на незаконный перевод пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, на удержание средств у текущего страховщика, а также на потерю инвестиционного дохода при переходе.