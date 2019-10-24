Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними

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ФТС проведет свой опрос по методике Doing Business

Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с деловыми организациями до конца года планируют провести независимый от Всемирного банка опрос бизнеса по методике Doing Business в части таможни, сообщил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов на международном таможенном форуме.

По словам Давыдова, Всемирный банк не учитывает реальные сроки пересечения границ. Полтора года назад, например, отменен приказ Минтранса о том, что контейнер должен за 48 часов доставляться в порт, но его все равно учитывают в тех 66 часах, которые рассчитывает Всемирный банк. Давыдов рассказал, что опрос планируется провести до конца года. Его проведут Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «ОПОРА России». ФТС будут доступны только данные по итогам опроса. «Ведомости» ожидают комментарии от большой четверки бизнес-объединений.

ФТС проводила с бизнесом консультации, где предлагала провести внутренний анализ, чтобы понять, почему международная торговля в рейтинге уже второй год на месте, подтверждает собеседник в одном из бизнес-сообществ. По его словам, наверняка сейчас такие обсуждения пойдут в правительстве. «Наверное, нас рано сравнивать с Германией или Сингапуром, например, но есть выше нас в рейтинге страны, чье место мы могли бы занять», – сказал он. Собеседник уверен, что несколько лет назад рейтинг, возможно, и отражал реальное положение, но после принятия нового Таможенного кодекса и ряда изменений в национальном законодательстве, активного перевода администрирования в электронный формат – вряд ли.

За год Россия поднялась в рейтинге Doing Business Всемирного банка на три позиции – до 28-го места из 190. Россия улучшила место только по двум показателям. По доступу к электросетям Россия выросла в рейтинге вверх на пять позиций – до 7-го места. А по получению разрешения на строительство поднялась с 48-го до 26-го места. В 2012 г. президент Владимир Путин поручал подняться со ­120-го до 20-го места за шесть лет. Теперь поручено взять рубеж хотя бы к 2024 г.