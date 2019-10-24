Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними
Сотрудники Google обвинили руководство компании в разработке внутреннего инструмента для слежки за ними, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад одного из сотрудников компании. Речь идет о расширении для Google Chrome, которое можно использовать, чтобы следить за попытками сотрудников организовать протесты или обсудить свои трудовые права.
Расширение сообщает руководству Google о сотрудниках, которые внесли в свой календарь событие, предполагающее использование более 10 комнат или участие более 100 человек. Наиболее очевидное объяснение этой функции, по мнению автора, – это «попытка руководства немедленно узнавать о попытках сотрудников выступить организованно». В докладе указано, что внедрить инструмент планировалось в конце октября.
Содержание доклада агентству подтвердили три сотрудника Google на условиях анонимности.
Представитель Google заявил агентству, что обвинения не соответствуют действительности. «Это всплывающее напоминание о том, что сотрудники должны быть внимательны, добавляя в календарь встречи, предполагающие множество участников», – пояснил он. Собеседник Bloomberg подчеркнул, что решение разработать расширение было принято потому, что вокруг календарей и событий создавалось много спама. Оно, по словам представителя Google, не собирает личную информацию и не пытается помешать использовать календарь.