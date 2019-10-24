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ЕЦБ сохранил процентные ставки

Ведомости
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять свою денежную политику, говорится в его сообщении. Процентная ставка по операциям рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – минус 0,5%. Центробанк ожидает, что они будут оставаться на таком или более низком уровне, пока инфляция в еврозоне не ускорится, приблизившись к целевым 2%.

Также центробанк подтвердил, что намерен с ноября возобновить программу покупки активов, приобретая облигации на 20 млрд евро в месяц. Об этом решении он объявил в сентябре.

Это заседание стало последним для нынешнего президента ЕЦБ Марио Драги, занимающего этот пост с 2011 г. В ноябре его полномочия истекут, и его сменит Кристин Лагард, которая прежде руководила Международным валютным фондом (МВФ).

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Чистая прибыль производителя Mercedes за девять месяцев сократилась вдвое

Ведомости
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Чистая прибыль Daimler в январе – сентябре этого года в годовом выражении сократилась вдвое и составила 2,72 млрд евро (2,32 евро на акцию против 5,32 евро по итогам аналогичного периода 2018 г.), говорится в пресс-релизе немецкого автоконцерна. Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 4% и составила 125,61 млрд евро.

Чистая прибыль Daimler по итогам III квартала составила 1,81 млрд евро, что на 2,9% превышает аналогичный показатель 2018 г. Выручка концерна выросла на 8% до 43,27 млрд евро. Всего в августе – октябре Daimler продал около 839 300 автомобилей, что на 6% выше прошлогоднего показателя.

В свою очередь дочерняя компания Mercedes-Benz продала в отчетном периоде около 604 700 машин по всему миру. В частности, в Европе было продано 253 200 машин моделей Mercedes и Smart. Продажи в Германии увеличились на 18% до 85 100 автомобилей. Больше всего автомобилей в III квартале Mercedes-Benz реализовал в Китае – 173 300 машин.

Во II квартале 2019 г. Daimler получил 1,2 млрд евро убытка (во II квартале 2018 г. – 1,8 млрд чистой прибыли) на фоне ужесточения регулирования вредных выбросов дизельных автомобилей и расходов на отзывы из-за дефектных подушек безопасности японской Takata. Помимо этого, причиной убытка стали разовые расходы в 4,2 млрд евро, сообщала компания.

В четверг, 24 октября, акции Daimler на торгах на Франкфуртской бирже подорожали на 4,2% до 52,39 евро.

Daimler AG – один из крупнейших автоконцернов в мире. Компания была основана в 1926 г. В 1998 г. произошло слияние Daimler и Chrysler. Объединенная группа получила название Daimler Chrysler AG. В 2007 г. концерн вернул себе название Daimler.

Mercedes-Benz открыл завод легковых машин в России

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Новости

Путин пошутил о позиции России в рейтинге Doing Business

Ведомости
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Президент Владимир Путин в шутку упрекнул и. о. президента Маврикия Парамасивума Пиллая Вьяпури в нескромности, отметив, что в рейтинге Doing Business Россия заняла то место, которое раньше занимал остров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление российского лидера на форуме «Россия – Африка».

«Вы ведете себя нескромно, – сказал Путин, смеясь. – Вы с 28-го места в рейтинге Doing Business переместились на 13-е, а Россия с 31-го как раз на 28-е, мы заняли ваше место».

Однако российский президент ошибся. В прошлогоднем рейтинге Всемирного банка Doing Business Маврикий занимал не 28-е место, а 20-е место из 190 мест. На 28-м месте в Doing Business Маврикий находился в рейтинге в 2015 г. В последней версии, опубликованной 24 октября, Маврикий действительно занимает 13-е место. Россия в рейтинге Doing Business поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом и заняла 28-е место. Но это ниже того, где хотел бы видеть страну Путин. Российский президент еще в 2012 г. поручал подняться со ­120-го до 20-го места за шесть лет. Теперь поручено взять рубеж хотя бы к 2024 г.

Всемирный банк публикует рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 г. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по нескольким категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов и т. д.

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Политика
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Найденные в грузовике в Великобритании 39 погибших были гражданами Китая

Ведомости
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Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в промышленной зоне Уотерглейд города Грейс (английское графство Эссекс), оказались гражданами Китая, говорится в сообщении пресс-службы полицейского управления графства.

Полиция обнаружила тела 23 октября в грузовике с контейнером-рефрижератором, припаркованном в промышленной зоне Уотерглейд города Грейс. Среди погибших восемь женщин и 31 мужчина. По подозрению в убийстве арестован 25-летний водитель грузовика, гражданин Северной Ирландии. По данным источников телеканала Sky News, мужчину зовут Мо Робинсон. Он из северо-ирландского города Портадаун. Журналисты нашли его страницы в фейсбуке и инстаграме, где он публиковал фотографии грузовиков, в том числе того, в котором были найдены трупы.

По данным полиции, грузовик прибыл в страну 23 октября из бельгийского портового города Зебрюгге на пароме. Власти полагают, что погибшие были нелегальными мигрантами. Причины смерти не раскрываются. Сейчас въезд на территорию промышленной зоны закрыт, грузовик вывезли с территории для проведения следующего этапа расследования.

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Суд заочно арестовал сбежавшего фигуранта дела «Нового величия»

Ведомости
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Люблинский суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск Сергея Гаврилова, одного из фигурантов дела «Нового величия», который сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Суд также выделил дело Гаврилова в отдельное производство. «В отношении других фигурантов судебное разбирательство продолжилось», – уточнил собеседник агентства.

О побеге Гаврилова накануне, 23 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Агентство уточняло, что он попросил политического убежища на Украине. Позже заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил «Интерфаксу», что о побеге Гаврилова стало известно 21 октября, когда сотрудники службы приехали по сигналу к нему домой. «Было установлено, что нарушена целостность контура электронного браслета, которым он был снабжен. По сигналу выехала наша группа, дома его не оказалось», – сказал Максименко.

Всего по делу «Нового величия» проходят 10 человек. Из них под домашним арестом помимо Гаврилова находятся Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Еще четверо – Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков – с марта 2018 г. в СИЗО. Оставшимся двоим уже вынесли приговоры: Рустам Рустамов получил два года условно, а Павел Ребровский – 2,5 года заключения. В октябре Мосгорсуд отменил приговор Ребровскому и отпустил его под подписку о невыезде, а дело было отправлено на пересмотр.

Следствие считает, что фигуранты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Фигуранты дела вину не признают.

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Бизнес
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Сечин усомнился в надежности поставок нефти Saudi Aramco

Ведомости
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что атаки дронов на нефтяные объекты саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco дают повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного поставщика, передает корреспондент «Ведомостей». По словам Сечина, к категории так называемых «хрупких» поставщиков можно отнести уже не только традиционную пятерку стран (Иран, Венесуэла, Ливия, Ирак, Нигерия), но и Саудовскую Аравию.

Сечин сообщил, что действия России в Сирии заставили поменять дислокацию часть боевиков-террористов, вытеснив их в соседние страны, в том числе в Ирак. Предполагается, что это они инициировали недавнюю атаку на нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, сказал он на XII Евразийском экономическом форуме. В результате нападения в стране было временно заблокировано не менее половины добычи, что дает повод переоценить роль Саудовской Аравии как безусловно надежного поставщика нефти, сказал он. По оценкам Сечина, при том что Саудовская Аравия смогла восстановить добычу примерно за неделю, эта неделя обошлась стране почти в $2 млрд.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись атаке дронов 14 сентября. После этого компания сократила добычу более чем вдвое. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские боевики, но Вашингтон и Эр-Рияд обвинили в произошедшем Иран. Тегеран отвергает обвинения в нападениях.

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Экономика
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ФТС проведет свой опрос по методике Doing Business

Ведомости
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Федеральная таможенная служба (ФТС) совместно с деловыми организациями до конца года планируют провести независимый от Всемирного банка опрос бизнеса по методике Doing Business в части таможни, сообщил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов на международном таможенном форуме.

По словам Давыдова, Всемирный банк не учитывает реальные сроки пересечения границ. Полтора года назад, например, отменен приказ Минтранса о том, что контейнер должен за 48 часов доставляться в порт, но его все равно учитывают в тех 66 часах, которые рассчитывает Всемирный банк. Давыдов рассказал, что опрос планируется провести до конца года. Его проведут Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «ОПОРА России». ФТС будут доступны только данные по итогам опроса. 

Большая четверка бизнеса планирует в ближайшее время провести независимый опрос импортеров и экспортеров на основе анкет Всемирного банка о том, как они оценивают работу ФТС, подтверждает президент ТПП Сергей Катырин, это нужно не для пересмотра результатов банка, а чтобы понять, какие в стране на самом деле есть сложности и как их решать. ФТС уже консультировалась с бизнесом и предлагала провести свой внутренний анализ, продолжает собеседник в одном из объединений. Наверное, Россию рано сравнивать с Германией или Сингапуром, но есть выше нас в рейтинге страны, чье место мы могли бы занять, считает он.

Идеальных рейтингов нет, поэтому лучше не тратить время зря и попытаться понять, почему мы отстаем конкретно в этом рейтинге, а не придумывать новые, уверен сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Многие логистические процедуры в России действительно отстают от международных практик: например, в порте Владивосток до сих пор простая переадресация контейнеров может доходить до семи дней, хотя в некоторых странах на это уходит всего пара часов, обращает внимание президент «Опоры России» Александр Калинин.

За год Россия поднялась в рейтинге Doing Business Всемирного банка на три позиции – до 28-го места из 190. Россия улучшила место только по двум показателям. По доступу к электросетям Россия выросла в рейтинге вверх на пять позиций – до 7-го места. А по получению разрешения на строительство поднялась с 48-го до 26-го места. В 2012 г. президент Владимир Путин поручал подняться со ­120-го до 20-го места за шесть лет. Теперь поручено взять рубеж хотя бы к 2024 г.

Экономика
Новости

Титов предложил провести налоговую амнистию для малого бизнеса

Ведомости
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил провести амнистию для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Об этом он заявил на первом заседании межфракционной группы Госдумы по законодательному обеспечению прав предпринимателей.

По словам Титова, амнистия должна распространяться на уголовные, административные и налоговые дела предпринимателей, которые применяют специальный налоговый режим. Амнистию, по мнению бизнес-омбудсмена, можно приурочить к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «То есть под нее должны подпадать нарушения и преступления, которые совершены и выявлены до 9 мая 2020 г.», – пояснил Титов и добавил, что в ближайшиее время подготовит предложения по амнистии.

Если для уголовной амнистии достаточно постановления Госдумы, то для налоговой нужны изменения в налоговое законодательство, сказал на на заседании в Госдуме руководитель юридической службы бизнес-омбудсмена Александр Рябов.

Финансы
Новости

Сотрудники Google обвинили руководство в слежке за ними

Ведомости
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Сотрудники Google обвинили руководство компании в разработке внутреннего инструмента для слежки за ними, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад одного из сотрудников компании. Речь идет о расширении для Google Chrome, которое можно использовать, чтобы следить за попытками сотрудников организовать протесты или обсудить свои трудовые права.

Расширение сообщает руководству Google о сотрудниках, которые внесли в свой календарь событие, предполагающее использование более 10 комнат или участие более 100 человек. Наиболее очевидное объяснение этой функции, по мнению автора, – это «попытка руководства немедленно узнавать о попытках сотрудников выступить организованно». В докладе указано, что внедрить инструмент планировалось в конце октября.

Содержание доклада агентству подтвердили три сотрудника Google на условиях анонимности.

Представитель Google заявил агентству, что обвинения не соответствуют действительности. «Это всплывающее напоминание о том, что сотрудники должны быть внимательны, добавляя в календарь встречи, предполагающие множество участников», – пояснил он. Собеседник Bloomberg подчеркнул, что решение разработать расширение было принято потому, что вокруг календарей и событий создавалось много спама. Оно, по словам представителя Google, не собирает личную информацию и не пытается помешать использовать календарь.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал заявления Киселева о поиске Путиным преемника

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление телеведущего Дмитрия Киселева о том, что Владимир Путин ведет активный поиск преемника на пост президента.

«До выборов президента еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Сейчас об этом никто не думает, мы занимаемся напряженной работой, свидетелями чего вы являетесь», – сказал Песков.

О том, что президент готовит себе преемника, Киселев рассказал 23 октября на встрече со студентами факультета журналистики МГУ. Во время прямой линии в 2018 г. Путин сказал, что «всегда думает о подготовке преемника». «Преемника в классическом смысле нет, его определит российский народ, избиратель Российской Федерации», – сказал Путин. По его словам, в России подросло новое молодое поколение управленцев, ответственных людей, которые будут в состоянии взять на себя ответственность за страну. Полномочия Путина на посту президента истекут в 2024 г.

Авто
Новости

Tesla отчиталась о прибыли впервые с начала года

Ведомости
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Чистая прибыль Tesla Илона Маска в III квартале 2019 г. составила $143 млн, или $0,8 на акцию, следует из отчетности компании. Результат превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали, что компания получит убыток в размере $0,46 на акцию. Возвращение к прибыли после убытков в двух предыдущих кварталах стало возможным благодаря существенному снижению затрат, пояснила Tesla.

При этом выручка компании в III квартале оказалась ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, – $6,3 млн против $6,8 млн. Эксперты тоже предсказывали более высокую выручку – $6,43 млн. На этот показатель оказало влияние трехкратное увеличение доли арендованных автомобилей, говорится в отчетности Tesla.

После публикации отчетности стоимость акций Tesla выросла на 20% – с $254 до $306 за бумагу, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Tesla в I квартале 2019 г. отчиталась о чистом убытке, который составил $702 млн. В числе причин компания назвала сокращение продаж и крупнейшую в истории выплату по конвертируемым облигациям в размере $920 млн. Во II квартале убыток составил $408 млн. Два предшествовавших спаду квартала производитель электромобилей демонстрировал прибыль: $139,4 млн в IV квартале и $311,5 млн в III квартале 2018 г.

Финансы
Новости

Сбербанк назвал домыслами сообщения о новой утечке данных клиентов

Ведомости
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Сообщения о продаже в интернете базы данных клиентов Сбербанка являются слухами и домыслами, заявили ТАСС в пресс-службе банка. «Ведомостям» в пресс-службе банка сообщили, что в Сбербанке и его «дочках» «таких утечек персональных данных клиентов не было».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что персональные данные клиентов Сбербанка вновь оказались на черном рынке. На этот раз один из продавцов утверждает, что располагает базой данных о заемщиках на миллион строк, накопленных с 2015 г., отмечало издание. «Известия» уточняли, что речь идет об утечке данных 11 500 клиентов. При этом помимо стандартных данных предлагаются и записи последнего разговора клиентов с колл-центром банка.

«Коммерсантъ» связался с продавцом базы данных и выяснил, что она обновляется еженедельно. В базе содержатся номера паспортов, адреса прописки и проживания, телефоны, счета, суммы остатка или задолженности. Стоимость одной строки составляет 30 руб. Выгрузка аудиозаписей, по словам продавца, производится «с рабочего места», то есть в дневное время. Центробанк отказался комментировать эту информацию, напомнив, что не комментирует действующие банки.

В начале октября «Коммерсантъ» сообщал, что в теневом ресурсе интернета продается база с данными 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Тогда кредитная организация сначала подтвердила утечку данных 200 клиентов, затем цифра выросла до 2000. Банк провел расследование, по итогам которого объявил, что данные были украдены одним из сотрудников.

Откуда течет. Кого обвиняли в пропаже персональных данных

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