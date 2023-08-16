«Роснефть» выплатила дивиденды на 190,4 млрд рублей

Как отмечает компания, если учитывать выплату промежуточных дивидендов из прибыли за первое полугодие 2022 г. суммарный дивиденд на акцию за 2022 г. составляет 38,36 руб., а общая сумма средств на выплату – 406,5 млрд руб., что соответствует 50% консолидированной чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 г.