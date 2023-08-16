«Роснефть» выплатила дивиденды на 190,4 млрд рублей
«Роснефть» завершила выплату дивидендов по итогам 2022 г., общая сумма выплат составила 190,4 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
На фоне новости акции подорожали на 0,82%, до 550,8 руб. По состоянию на 10:45 мск стоимость бумаг скорректировалась до 544,35 руб. (-0,36%).
Дивиденды в размере 17,97 руб. на одну акцию были утверждены на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2023 г. Выплаты перечислены держателям 99,98% акций общества.
Как отмечает компания, если учитывать выплату промежуточных дивидендов из прибыли за первое полугодие 2022 г. суммарный дивиденд на акцию за 2022 г. составляет 38,36 руб., а общая сумма средств на выплату – 406,5 млрд руб., что соответствует 50% консолидированной чистой прибыли по стандартам МСФО за 2022 г.
Как сообщали, «Ведомости» это второй по размеру показатель в истории «Роснефти». Больше компания выплатила акционерам только по итогам 2021 г. – 441,5 млрд руб., или 41,66 руб. на акцию.
Компания выплачивает дивиденды два раза в год. На конец первого полугодия 2022 г. общее число акционеров «Роснефти» достигло почти 900 000, что почти в 4,5 раза больше в сравнении с показателем на середину 2021 г.
С сентября 2022 г. стоимость акций «Роснефти» выросла на Мосбирже более чем в два раза. В компании отмечают, что аналитики рынка прогнозируют их дальнейший рост.