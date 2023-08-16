«Цифра брокер» с 20 августа проведет вторую принудительную конвертацию валюты

«Цифра брокер» проведет принудительную конвертацию валюты в рубли на брокерских счетах клиентов, на которых находится менее $10. Ранее действовало правило о конвертации валюты на брокерских счетах, на которых находилось менее 100 евро. Новый регламент вступает в силу с 30 августа. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе инвесткомпании.