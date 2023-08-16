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Инвестиции

«Цифра брокер» с 20 августа проведет вторую принудительную конвертацию валюты

Ведомости

«Цифра брокер» проведет принудительную конвертацию валюты в рубли на брокерских счетах клиентов, на которых находится менее $10. Ранее действовало правило о конвертации валюты на брокерских счетах, на которых находилось менее 100 евро. Новый регламент вступает в силу с 30 августа. Эту информацию «Ведомостям» подтвердили в пресс-службе инвесткомпании.

«Клиент поручает брокеру осуществить сделку продажи такого остатка денежных средств на организованных торгах Мосбиржи путем заключения сделок с инструментами с кодами инструментов (по выбору брокера)», – говорится в документе.

В регламенте уточняется, что конвертацию на счетах клиентов с менее $10 брокер может проводить 10 или 25 числа месяца, или на начало очередной торговой сессии, если в указанные даты торги не проводились.

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Также уточняется, что конвертации подлежат денежные средства в евро. В случае наличия менее 100 евро на брокерском счете на начало торговой сессии 10 или 25 числа брокер также вправе осуществить сделку продажи такого остатка.

Ранее в ЦБ обратил внимание, что в процессе структурной перестройки экономики компании активно замещают кредиты в долларах и евро на рублевые и юаневые. Об этом сообщали «Ведомости». Регулятор отметил, что наблюдает тенденцию конвертации кредитов компаниям, выданных в международных резервных валютах, в юани. Тенденцию подтвердили в Сбербанке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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