В Минэкономразвития назвали основные задачи по регулированию майнинга
Минэкономразвития совместно с коллегами из других ведомств ставят себе цель создать условия для развития майнинга, но не в ущерб другим участникам, сообщил в видеоформате директор департамента развития цифровой экономики Владимир Волошин по итогам выездного заседания экспертного совета с Госдумой. Он также представил ключевые задачи ведомства в отношении отрасли.
Первой задачей является необходимость определения эффективной налоговой ставки. Она позволит за счет майнинга получать дополнительные средства для социально-экономического развития, сказал Волошин.
«По некоторым данным, до 7% всей криптовалюты в мире добывается на территории Иркутской области», – добавил он. В связи с этим второй задачей ведомства является переход не только к модели добычи криптовалюты, но и к будущим поставкам собственного оборудования на экспорт. Объем затрат на один центр обработки данных (ЦОД) составляет в среднем 1,5 млрд руб., при этом ежегодно их количество растет, сказал Волошин. Он считает, что задача консолидации спроса на оснащение дата-центров может помочь организовать производство этого оборудования в России, что также будет иметь положительное влияние на экономику в целом.
Поскольку майнинг – это добыча криптовалюты в результате вычислений, которые выполняются в специальных дата-центрах, являющихся крупными потребителями электроэнергии, для некоторых регионов объем этого потребления приводит к определенным ограничениям для других отраслей экономики, отмечает Волошин. В связи с этим в качестве одного из решений для снижения дефицита мощностей может быть перебазирование части ЦОДов в другие регионы, определил Волошин третью задачу, стоящую перед ведомством. По его словам, это непростое решение, которое требует обсуждения с недавно созданной Ассоциацией промышленного майнинга (АПМ).
Кроме того, Волошин обращает внимание на то, что существующая модель работы ЦОДов – это только майнинг, при этом использование данного оборудования может быть полезным и для других вычислений – например, для решения задач по искусственному интеллекту. Поэтому четвертая задача – это как раз использование мощностей дата–центров для проведения других вычислений, отмечает чиновник.
В конце выступления Волошин констатировал, что Минэкономразвития приветствует создание Ассоциации промышленного майнинга. По его словам, это поможет более эффективно работать с вопросами, касающимися майнинга, криптовалют. «Мы ожидаем скорейшего получения планов работ, готовы приступить к совместной проработке указанных вопросов», – говорит Владимир Волошин.
Недавно в России создали АПМ. Ее учредили пять компаний, занимающихся поставками оборудования и предоставлением мощностей для майнинга криптовалют: Bitriver, «Интелион майн», Promminer, «Стелла» и NGE Farm. Возглавил новую организацию первый заместитель председателя совета по финансово-промышленной и инвестиционной политики Торгово-промышленной палаты Сергей Безделов.
Прежде крупнейшим в России объединением по криптовалюте являлся РАКИБ (Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна). Данная организация объединяет участников рынка блокчейн-технологий, в числе которых инвесторы, майнеры, держатели криптовалют. Целью РАКИБ является интеграция в российскую экономику технологий блокчейна и решений, разработанных на ее основе.