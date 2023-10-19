В Минэкономразвития назвали основные задачи по регулированию майнинга

«По некоторым данным, до 7% всей криптовалюты в мире добывается на территории Иркутской области», – добавил он. В связи с этим второй задачей ведомства является переход не только к модели добычи криптовалюты, но и к будущим поставкам собственного оборудования на экспорт. Объем затрат на один центр обработки данных (ЦОД) составляет в среднем 1,5 млрд руб., при этом ежегодно их количество растет, сказал Волошин. Он считает, что задача консолидации спроса на оснащение дата-центров может помочь организовать производство этого оборудования в России, что также будет иметь положительное влияние на экономику в целом.