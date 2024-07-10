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«Кифа» официально объявила об IPO к концу лета

Ведомости

Платформа цифровой торговли между российскими и китайскими предпринимателями «Кифа» официально объявила о выходе на биржу. Торги акциями компании после первичного публичного размещения (IPO) могут начаться в конце лета, следует из сообщения «Кифы». Основатель и председатель компании Сунь Тяньшу подтвердил «Ведомостям» планы по проведению IPO в интервью 9 июля.

Минимальный объем заявок на участие в IPO «Кифы» для инвесторов составит 10 000 руб., уточняется в сообщении. Ценовой диапазон размещения компания пока не называет. 

Сделка пройдет в формате cash-in, в предложение будут включены акции из допэмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства «Кифа» планирует направить на финансирование инвестиционной программы, объем которой составляет 1,7 млрд руб. 

Компания проведет IPO на Московской бирже и ожидает, что торговая площадка включит ее акции во второй котировальный список. «Кифа» планирует установить локап-период, который будет действовать в течение 180 дней с даты начала размещения бумаг.

В интервью «Ведомостям» Сунь Тяньшу рассказал, что «Кифа» задумалась об IPO, так как публичность является союзником для e-commerce. Еще одной выгодой для компании станет фиксация ее оценки. А цель по привлечению больших средств в ходе размещения «Кифа» не будет перед собой ставить, уточнил Тяньшу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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