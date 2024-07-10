«Кифа» официально объявила об IPO к концу лета
Платформа цифровой торговли между российскими и китайскими предпринимателями «Кифа» официально объявила о выходе на биржу. Торги акциями компании после первичного публичного размещения (IPO) могут начаться в конце лета, следует из сообщения «Кифы». Основатель и председатель компании Сунь Тяньшу подтвердил «Ведомостям» планы по проведению IPO в интервью 9 июля.
Минимальный объем заявок на участие в IPO «Кифы» для инвесторов составит 10 000 руб., уточняется в сообщении. Ценовой диапазон размещения компания пока не называет.
Сделка пройдет в формате cash-in, в предложение будут включены акции из допэмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства «Кифа» планирует направить на финансирование инвестиционной программы, объем которой составляет 1,7 млрд руб.
Компания проведет IPO на Московской бирже и ожидает, что торговая площадка включит ее акции во второй котировальный список. «Кифа» планирует установить локап-период, который будет действовать в течение 180 дней с даты начала размещения бумаг.
В интервью «Ведомостям» Сунь Тяньшу рассказал, что «Кифа» задумалась об IPO, так как публичность является союзником для e-commerce. Еще одной выгодой для компании станет фиксация ее оценки. А цель по привлечению больших средств в ходе размещения «Кифа» не будет перед собой ставить, уточнил Тяньшу.