«Кифа» официально объявила об IPO к концу лета

В интервью «Ведомостям» Сунь Тяньшу рассказал, что «Кифа» задумалась об IPO, так как публичность является союзником для e-commerce. Еще одной выгодой для компании станет фиксация ее оценки. А цель по привлечению больших средств в ходе размещения «Кифа» не будет перед собой ставить, уточнил Тяньшу.