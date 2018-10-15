Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях
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Социальные сети всего за одно десятилетие преобразили рынок труда. Растет интерес работодателей к интернет-активности кандидатов, а сами кандидаты, рассказывая о себе в соцсетях, хотят быть уверены, что привлекают внимание рекрутеров, потому что подходят для своей работы. Это способствовало появлению и бурному росту компаний, таких как Fama Technologies, использующих машинное обучение для проверки постов в соцсетях и поиска нежелательных для работодателя признаков сексизма, расизма или употребления наркотиков.
«Вы даже не представляете, насколько легко ваши потенциальные работодатели или партнеры могут определить вашу личную и профессиональную жизнь по информации в соцсетях», – рассказывает Майкл Фертик, основатель сервиса Reputation.com – пионера в области управления репутацией.
В Fama Technologies говорят, что помогли своим корпоративным клиентам проверить более 11 млн единиц находящегося в открытом доступе контента сотрудников и соискателей. В 14% случаев были обнаружены признаки сексизма, в 10% – нетерпимости, расизма и намеренного возбуждения ненависти.
Fama заявляет, что помогает защитить репутацию компаний и улучшить процесс найма сотрудников, а ее услуги дают возможность компании со штатом 1000 сотрудников сэкономить до $1 млн в год благодаря снижению текучести и количества прогулов в результате отказа от найма ненадежных сотрудников.
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