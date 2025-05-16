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Книжный союз РФ призвал пояснить ситуацию с задержаниями сотрудников издательств

Ведомости

Российский книжный союз призвал регулирующие органы пояснить ситуацию с задержанием сотрудников издательств по уголовному делу об экстремизме. Это следует из соответствующего заявления.

В сообщении подчеркивается, что в соответствии с действующим законодательством России, включая аспекты, касающиеся пропаганды ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), предусмотрены административные меры. Уголовные дела в таких ситуациях не являются распространенной практикой, отметили представители союза. При этом ни в экспертный совет Российского книжного союза, ни в сам союз не поступало никаких обращений по данному вопросу. 

В союзе предположили, что у специальных служб могут быть в доступе какие-либо неопубликованные или закрытые экспертных заключения, поскольку указанные книги не включены в список экстремистских материалов. Эксперты книжной сферы готовы участвовать в экспертизе книг и разработке соответствующих заключений в интересах следствия, заключили представители союза.

По данным экспертного центра книжного союза, российские издатели выполняют все требования законодательства, в книжных магазинах отсутствует литература, пропагандирующая нетрадиционные ценности.

14 мая директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще 10 человек были задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме 14 мая. Дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). По данной статье им может грозить лишение свободы до восьми лет. Уточнялось, что дело связано с пропагандой движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books. Литература была изъята в издательстве.

По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по сентябрь 2024 г. обвиняемые из «‎корыстных побуждений» издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ. Всего за указанный период неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, было продано более 1000 экземпляров таких книг. 

На следующий день правоохранительные органы в Москве задержали сотрудников издательства «Индивидуум принт», которые являются фигурантами дела о пропаганде движения ЛГБТ. Уточняется, что следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве расследуется дело по ч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

Позже Замоскворецкий районный суд избрал меру пресечения для троих сотрудников издательств Popcorn Books и Individuum по делу об организации экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.2 УК РФ). Их отправили под домашний арест до 13 июля 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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