Книжный союз РФ призвал пояснить ситуацию с задержаниями сотрудников издательств

14 мая директор по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолий Норовяткин и еще 10 человек были задержаны в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме 14 мая. Дело возбуждено по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации). По данной статье им может грозить лишение свободы до восьми лет. Уточнялось, что дело связано с пропагандой движения ЛГБТ в книгах издательства Popcorn books. Литература была изъята в издательстве.