Когда рукопожатие важнее разговора
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На саммите «двадцатки» в Осаке 28 июня запланирована четвертая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Их задача – показать, что контакт у президентов есть, но не более того.
Первый раз президенты Путин и Трамп встретились во время саммита «двадцатки» в Гамбурге летом 2017 г. Вопросов тогда накопилось много, после встречи они объявили, что достигли договоренностей о Сирии, Украине и кибербезопасности. Потом был саммит АТЭС во Вьетнаме и полноформатные переговоры в Хельсинки в июле 2018 г., на которых президенты, по словам Трампа, сделали первый шаг к лучшему будущему. Со следующими шагами возникли сложности: сначала сорвалась полноценная встреча в Париже, затем саммит с делегациями в Буэнос-Айресе в конце ноября 2018 г.
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