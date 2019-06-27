От редакции
Статья опубликована в № 4842 от 27.06.2019 под заголовком: Саммит только ради Сирии

Когда рукопожатие важнее разговора

Путин и Трамп встретятся на G20 показать, что диалог между ними возможен

На саммите «двадцатки» в Осаке 28 июня запланирована четвертая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Их задача – показать, что контакт у президентов есть, но не более того.

Первый раз президенты Путин и Трамп встретились во время саммита «двадцатки» в Гамбурге летом 2017 г. Вопросов тогда накопилось много, после встречи они объявили, что достигли договоренностей о Сирии, Украине и кибербезопасности. Потом был саммит АТЭС во Вьетнаме и полноформатные переговоры в Хельсинки в июле 2018 г., на которых президенты, по словам Трампа, сделали первый шаг к лучшему будущему. Со следующими шагами возникли сложности: сначала сорвалась полноценная встреча в Париже, затем саммит с делегациями в Буэнос-Айресе в конце ноября 2018 г.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
zahar
06:51 27.06.2019
Смешно и наивно рассчитывать на встречи с президентом и даже на то что смена президента и большинства в конгрессе что то изменит . Элита США умеет навязывать народу свою политику -они жестко подавили социалистические и коммунистические взгляды в 30-50 на фоне депрессии ( гроздья гнева чего стоят!) а потом на фоне триумфа СССР после Победы и развязали холодную войну ( и массовую истерия в США ) через зомбирование населения . И сейчас очевидны те же самые процессы - Голливуд наш! ( взять Голливуд -основная была основной задачей элиты в 30-50 ) , пресса наша! и т.д и т.п - и все работает . Рецепт вечного управления массами в руках элиты США . Так что никакие переговоры невозможны . Реальная смена тона и повестки может возникнуть только когда рядовые американцы поймут что все это не шутки -что они реально могут в течении получаса перестать существовать . камеры в томагавках 90х при атаке на Ирак, война в прямом эфире в Югославии , удары беспилотниками и смех мадам Клинтон это хороший метод управления массами . От триумфа к триумфу шутя и на расслабоне .. Но когда американцы поймут что затянувшийся на десятилетия киносеанс закончился и кроме кинотеатра существует реальный мир где удар с табло это реальный удар сносящий крышу то начнутся совсем другие процессы . Я почему то уверен что американское общество будет состоять из пацифистов и хиппи как это было в 60х -70х после получение небольших посылок из Вьетнама ..))
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике