Одна Москва на всю страну

В число московских инноваций вошло 46 инициатив. Некоторые из них были запущены в период пандемии, другие были внедрены раньше, но нашли новое применение или вышли на качественно иной уровень развития в 2020 г. К первой группе относятся, например, различные диагностические комплексы и системы их доставки до пациентов, информационные проекты наподобие индекса самоизоляции, проект с QR-кодами.