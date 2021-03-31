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Одна Москва на всю страну

В сотне самых инновационных городов мира по борьбе с коронавирусом всего один российский
Андрей Стась
Евгений Разумный / Ведомости

Москва заняла третье место в составленном влиятельным международным агентством StartupBlink рейтинге городов по инновациям в борьбе с коронавирусом, уступив Нью-Йорку и Сан-Франциско. На попадание российской столицы в рейтинг не без удовольствия обратил внимание лично мэр Сергей Собянин.

В число московских инноваций вошло 46 инициатив. Некоторые из них были запущены в период пандемии, другие были внедрены раньше, но нашли новое применение или вышли на качественно иной уровень развития в 2020 г. К первой группе относятся, например, различные диагностические комплексы и системы их доставки до пациентов, информационные проекты наподобие индекса самоизоляции, проект с QR-кодами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных