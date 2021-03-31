Одна Москва на всю страну

Одна Москва на всю странуВ сотне самых инновационных городов мира по борьбе с коронавирусом всего один российский
Москва заняла третье место в составленном влиятельным международным агентством StartupBlink рейтинге городов по инновациям в борьбе с коронавирусом, уступив Нью-Йорку и Сан-Франциско. На попадание российской столицы в рейтинг не без удовольствия обратил внимание лично мэр Сергей Собянин.
В число московских инноваций вошло 46 инициатив. Некоторые из них были запущены в период пандемии, другие были внедрены раньше, но нашли новое применение или вышли на качественно иной уровень развития в 2020 г. К первой группе относятся, например, различные диагностические комплексы и системы их доставки до пациентов, информационные проекты наподобие индекса самоизоляции, проект с QR-кодами.
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