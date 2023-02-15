Набиуллину попросили прекратить торговлю акциями иностранных военных корпораций в России

У российских инвесторов есть доступ к акциям компаний оборонной промышленности из стран, поставляющих вооружение на Украину. На это обратил внимание депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский. Операции по покупке/продаже акций доступны через мобильные приложения российских брокеров, например «Тинькофф инвестиции», написал он в запросе на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной (копия есть у «Ведомостей»).