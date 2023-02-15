Набиуллину попросили прекратить торговлю акциями иностранных военных корпораций в России

Набиуллину попросили прекратить торговлю акциями иностранных военных корпораций в РоссииДепутат Госдумы от «Единой России» заметил их в приложении «Тинькофф инвестиции»
У российских инвесторов есть доступ к акциям компаний оборонной промышленности из стран, поставляющих вооружение на Украину. На это обратил внимание депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский. Операции по покупке/продаже акций доступны через мобильные приложения российских брокеров, например «Тинькофф инвестиции», написал он в запросе на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной (копия есть у «Ведомостей»).
Депутат, в частности, особо отметил Lockheed Martin Corporation. Это крупнейшая по объемам выручки многопрофильная корпорация военно-промышленного комплекса США. На Украину была поставлена следующая ее продукция: несколько тысяч противотанковых комплексов Javelin (производятся совместным предприятием с другой упомянутой компанией – Raytheon), несколько десятков реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с ракетами GLMRS, артиллерийские радары и другое оборудование.
Raytheon также одна из ведущих оборонно-промышленных корпораций США и партнер Lockheed по производству вооружений. На Украину поставлено несколько тысяч произведенных ею переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, ракеты AIM-120 для зенитных ракетных комплексов NASAMS, противорадиолокационные ракеты HARM, готовится поставка зенитных ракетных систем Patriot и других вооружений.