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Набиуллину попросили прекратить торговлю акциями иностранных военных корпораций в России

Депутат Госдумы от «Единой России» заметил их в приложении «Тинькофф инвестиции»
Екатерина Гробман Александр Соколов Екатерина Литова
Акции Lockheed Martin и других производителей вооружений выросли после начала Россией специальной военной операции на Украине примерно на 30% по итогам года / SERGEI SUPINSKY / AFP

У российских инвесторов есть доступ к акциям компаний оборонной промышленности из стран, поставляющих вооружение на Украину. На это обратил внимание депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский. Операции по покупке/продаже акций доступны через мобильные приложения российских брокеров, например «Тинькофф инвестиции», написал он в запросе на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной (копия есть у «Ведомостей»).

Депутат, в частности, особо отметил Lockheed Martin Corporation. Это крупнейшая по объемам выручки многопрофильная корпорация военно-промышленного комплекса США. На Украину была поставлена следующая ее продукция: несколько тысяч противотанковых комплексов Javelin (производятся совместным предприятием с другой упомянутой компанией – Raytheon), несколько десятков реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars с ракетами GLMRS, артиллерийские радары и другое оборудование.

Raytheon также одна из ведущих оборонно-промышленных корпораций США и партнер Lockheed по производству вооружений. На Украину поставлено несколько тысяч произведенных ею переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, ракеты AIM-120 для зенитных ракетных комплексов NASAMS, противорадиолокационные ракеты HARM, готовится поставка зенитных ракетных систем Patriot и других вооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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