«Единая Россия» проведет 600 просветительских мероприятий к 30-летию Конституции

«Единая Россия» проведет 600 просветительских мероприятий к 30-летию КонституцииВ них будут участвовать депутаты, сенаторы и губернаторы
Единороссы 4 октября обсудят старт проекта, приуроченного к 30-летию Конституции РФ. Оно будет отмечаться 12 декабря 2023 г. Три десятилетия назад разгоном Съезда народных депутатов и Верховного совета РФ завершилась активная фаза кризиса, развивавшегося с 21 сентября 1993 г. За эти дни в столице погибло 158 человек, 423 получили ранения. Принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г. положило конец политическому кризису в стране.
Конституция РФ, несмотря на приближающийся 30-летний юбилей, – это очень живой, молодой и прогрессивный документ, который будет действовать долгие и долгие годы, уверен первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин. «Сегодня мы встречались со студентами-юристами в Челябинске. Ребята еще не родились, когда была принята Конституция, поэтому очень важно им рассказать обо всем. Это действительно для нас ценность. Не только для юристов, но и для всех граждан», – сказал он «Ведомостям».
Одной из тем партийного проекта будет развитие системы, в том числе изменения, связанные с поправками в Конституцию 2020 г. По словам собеседника в партии, в общей сложности по стране запланировано около 600 мероприятий различного формата: викторины, интеллектуальные игры, выставки, циклы экскурсий, массовые мероприятия и др. В рамках проекта пройдет онлайн-конкурс «30 лет Конституции России – проверь себя!» для граждан старше 18. Это тест из 10 вопросов с несколькими вариантами ответов.
К примеру, граждан будут спрашивать, сколько городов федерального значения в РФ (в 1993 г. их было два – Москва и Санкт-Петербург, а в 2014 г. прибавился Севастополь. – «Ведомости»), какая в стране форма правления (правильный ответ по Конституции – республиканская. – «Ведомости») и др. 10 победителям, набравшим наибольшее количество баллов за наименьшее время, обещают ценные призы. Всем прошедшим тестирование на адрес электронной почты, указанный при регистрации на сайте конкурса, придут электронные сертификаты о прохождении с персональным результатом.
Также «Единая Россия» намерена организовать серию «Разговоров о важном» для школьников 10–11-х классов и лекций для студентов вузов по теме Конституции РФ с участием депутатов всех уровней и сенаторов, губернаторов, секретарей региональных отделений партии и юристов.
Собеседник в партии отмечает, что это не только дань Основному закону страны, но еще и проверка мобилизационной базы перед самым стартом федеральной избирательной кампании.
Политолог Константин Костин считает, что проведение мероприятий к 30-летию Конституции – это «хорошая возможность протестировать эффективность региональных отделений» партии, в этом состоит технологический аспект проекта. Идеологический аспект заключается в том, что поправки в Конституцию 2020 г. были предложены Владимиром Путиным и «Единая Россия» играла активную роль в обсуждении и агитационной кампании: «Это хорошая возможность для позиционирования партии».
Но вряд ли это будут ключевые мероприятия избирательной кампании, говорит политолог Михаил Виноградов: «Тему сложно назвать резонансной». По данным опроса ВЦИОМа, проводившегося накануне 12 декабря 2022 г., 54% россиян убеждены, что Конституция – основной закон, от которого зависят не только все другие законы, но и то, как мы живем. С 1991 г. этот показатель вырос на 13%.
КПРФ же в эти дни празднует «расстрел советской Конституции», сказал секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.
В подготовке материала участвовал Максим Иванов