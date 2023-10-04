«Единая Россия» проведет 600 просветительских мероприятий к 30-летию Конституции

Конституция РФ, несмотря на приближающийся 30-летний юбилей, – это очень живой, молодой и прогрессивный документ, который будет действовать долгие и долгие годы, уверен первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин. «Сегодня мы встречались со студентами-юристами в Челябинске. Ребята еще не родились, когда была принята Конституция, поэтому очень важно им рассказать обо всем. Это действительно для нас ценность. Не только для юристов, но и для всех граждан», – сказал он «Ведомостям».