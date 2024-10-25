О чем в Дели говорил Шольц с вернувшимся из Казани Моди

О чем в Дели говорил Шольц с вернувшимся из Казани МодиВ повестке – укрепление связей на фоне торговой войны ЕС с КНР, подлодки и Украина
Канцлер Германии Олаф Шольц 24–26 октября находится во главе высокопоставленной правительственной, усиленной 650 бизнесменами, немецкой делегации в столице Индии Дели. 25 октября он провел переговоры с индийским премьером Нарендрой Моди, вернувшимся с саммита БРИКС в Казани.
Визит, согласно сообщению индийского МИДа, приурочен к 25-летию немецко-индийского стратегического партнерства. Берлин – главный торговый партнер Дели в ЕС на фоне начинающейся торговой войны Брюсселя с Пекином. Кроме того, Германия надеется и на укрепление военно-технического сотрудничества с Индией.
Есть на встрече место и для обсуждения актуальной международной повестки. Как анонсировал еще 24 октября, в день приезда Шольца в Дели, посол ФРГ в Индии Филипп Аккерманн, канцлер также «с интересом» выслушает индийского премьера о его встрече с президентом России Владимиром Путиным 22 октября на саммите БРИКС в Казани. В интервью PTI посол счел, что Моди и Шольц «обсудят геополитику».
Геополитика и Украина
Днем 25 октября на полях 18-й Азиатско-Тихоокеанской конференции немецкого бизнеса Шольц заявил, что решительно поддерживает Индию «в отстаивании справедливого мира [на Украине] и использовании [для его достижения] своих надежных отношений со всеми сторонами».
Канцлер подразумевал визиты индийского премьера в Москву и Киев в июле и августе, не приведшие к результатам, но к озвучиванию конкретных инициатив по урегулированию, подобных предложениям Китая и Бразилии. Bloomberg писал, что Моди согласился лишь передавать послания лидеров сторон конфликта друг другу. В сентябре его советник по нацбезопансости Аджит Кумар Довал встречался в Москве с президентом России Владимиром Путиным. До этого он присутствовал на встрече советников по нацбезопасности стран БРИКС. Кремль тогда отрицал передачу Довалом посланий.
Желание скорректировать позицию Индии в свою пользу или пользу, отличную от китайско-бразильской формулы, на Западе остается, замечает научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. «Это важно после саммита БРИКС, где в очередной раз Дели обозначил свою нейтральную позицию», – говорит Соколов.
Моди 25 октября заявил о том, что «конфликты на Украине и в Западной Азии (т. е. на Ближнем Востоке. – “Ведомости”) являются причиной нашей озабоченности». «Индия всегда считала, что проблемы не могут быть решены военным путем, и готова сделать все возможное для восстановления мира», – сказал индийский премьер.
«Предлагать инициативы урегулирования, брать обязательства большие, чем "помогать" миру, Дели не будет. Это его твердый курс», – считает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич.
Индия как альтернатива Китаю
В 2023 г. Пекин посещали президент Франции Эмманюэль Макрон с «капитанами» европейского бизнеса, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а в начале текущего года – и сам Шольц в надежде не допустить ухудшения отношений и разрыва торговых связей.
Но с середины 2024 г. угроза торговой войны между ЕС и КНР встала в полный рост после решения Евросоюза о повышении пошлин на китайские электромобили до 35% под предлогом борьбы с неправомерным госсубсидированием КНР своих автопроизводителей. Пекин начал ответные антидемпинговые расследования против европейских продуктов, а в начале октября ввел временные пошлины на бренди из 11 стран ЕС в размере до 39%.
«Мы должны избегать односторонних зависимостей, особенно в стратегических областях – критически важных полезных ископаемых и определенных технологиях», – сказал Шольц, выступая в Дели, имея в виду редкоземельные металлы и сборочные производства в Китае. Объем торговли как ЕС в целом, так и ФРГ с КНР постепенно сокращается.
Торговля ЕС и ФРГ с Китаем
Товарооборот Китая (главный торговый партнер Брюсселя) с ЕС (второй по важности торговый партнер Пекина) составил в 2023 г. $782,9 млрд в сравнении с $847 млрд в 2022 г. Дефицит торгового баланса ЕС и КНР в 2023 г. составил 291 млрд евро, в 2022 г. – 365 млрд евро. Товарооборот ФРГ и КНР 2023 г. составил 254 млрд евро (-15% к 2022 г.).
При этом ясно читалось внимание канцлера ФРГ к Индии. С Моди он 25 октября подписал соглашения о «зеленом» водороде, сотрудничестве в области технологий, а также повышении квоты на рабочие визы ФРГ для квалифицированных индийцев с 20 000 до 90 000 в год. Шольц отметил, что финализация подписанного в марте 2024 г. соглашения с Европейской ассоциацией свободной торговли может ускориться до «месяцев, а не лет» – в сентябре начался очередной раунд переговоров.
Активность Берлина связана с желанием уравновесить все еще высочайшую зависимость от Китая, согласен Соколов. Но пока торговля ФРГ с Индией отстает от показателей торговли с КНР. Прямые немецкие инвестиции в Индию пока составляют лишь 20% от вложений в Китай – $27 млрд, по данным торговой палаты Германии.
Торговля ЕС и ФРГ с Индией
Товарооборот ЕС (второй торговый партнер Дели) и Индии (на девятом месте для Брюсселя) в 2022 г. составил 115 млрд евро, в 2023 г. – около 113 млрд евро.
Товарооборот Индии и Германии в 2022 г. составлял 24 млрд евро, в 2023 г. – 26 млрд евро.
Индийцев интересуют не столько торговля, сколько размещение у себя западных производств и возможность таким образом поддерживать свою промышленность, объясняет Макаревич.
«Отчасти это уже происходит. Но индийский рынок труда отличается от знакомого европейцам и американцам китайского. На быстрые и большие прорывы в локализации рассчитывать не стоит», – говорит эксперт.
Безопасность и подлодки
25 октября Моди отметил, что «растущая кооперация в области обороны и безопасности – символ нашего взаимного [с ФРГ] доверия». В этот день он подписал с Шольцем соглашение об обмене секретной информацией с Берлином, которое должно усилить «совместные действия против террористических и сепаратистских элементов».
При этом вопрос сепаратизма наиболее актуален именно для Индии – в частности, сикхского. В 2023 г. в Канаде был убит лидер сикхов Хардип Сингх Ниджар. Это привело к высылке индийских дипломатов. Но Макаревич считает, что реальных шагов по противодействию или выдаче сикхских и других настроенных против Дели активистов Берлин не предпримет.
Важный аспект отношений ЕС и ФРГ с Индией – военно-техническое сотрудничество (ВТС). 23 октября, еще до прибытия Шольца, немецкий посол Аккерман заявил, что Берлин предоставил Индии особый статус, который позволит ускорить одобрение военных закупок.
Ключевой элемент взаимодействия Берлина и Дели – военный флот, который Индия своими усилиями, но не без помощи из-за рубежа укрепляет перед лицом угрозы растущих ВМС Китая. Неслучайно 26 октября немецкий канцлер отправится в штат Гоа, куда в один из портов зашел фрегат «Баден-Вюртенберг» ВМС ФРГ. При этом немецкая ThyssenKrupp Marine Sistems рассчитывает на победу в финале тендера на $5,2 млрд на совместную разработку и постройку шести неатомных подлодок для ВМС Индии. Опыт такого сотрудничества есть: в 1980-е гг. немцы поставили Дели четыре подлодки типа 209 (получили в индийских ВМС тип Shishumar). Они до сих пор в строю и ожидают модернизации, которую также должна провести ThyssenKrupp. Соперник немцев в нынешнем тендере – испанская Navantia. А премьер Испании Педро Санчес посетит Дели позже.
«Решение должно быть принято правительством Индии. Правительство Германии дало понять, что мы готовы вступить в эту сделку», – подчеркнул посол Аккерман 23 октября.
По словам Макаревича, контракт на подлодки с европейцами – важная часть усиливаемого Дели курса на диверсификацию ВТС и локализацию военного производства. «Особенно этот контракт важен для немецкого ВПК», – заключил эксперт.