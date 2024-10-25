О чем в Дели говорил Шольц с вернувшимся из Казани Моди

При этом ясно читалось внимание канцлера ФРГ к Индии. С Моди он 25 октября подписал соглашения о «зеленом» водороде, сотрудничестве в области технологий, а также повышении квоты на рабочие визы ФРГ для квалифицированных индийцев с 20 000 до 90 000 в год. Шольц отметил, что финализация подписанного в марте 2024 г. соглашения с Европейской ассоциацией свободной торговли может ускориться до «месяцев, а не лет» – в сентябре начался очередной раунд переговоров.