В фан-зоне на финальном матче Лиги чемпионов произошла давка
Тысячи собравшихся смотрели на площади в Турине игру «Ювентуса» с «Реалом»
Во время финального матча Лиги чемпионов в Турине в фан-зоне произошла давка
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На 11.20 мск известно, что пострадали около 600 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Football Italia
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По предварительным данным, паника началась после взрыва нескольких петард. По другой версии, инцидент произошел из-за падения металлических ворот на тротуар
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СМИ сравнивают давку в Турине с трагедией на бельгийском стадионе «Эйзель» во время финала Кубка чемпионов в мае 1985 г. между «Ювентусом» и «Ливерпулем». Тогда в результате обрушения стены одной из трибун погибл 39 человек
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В финале Лиги чемпионов встретились «Ювентус» (Турин) и «Реал» (Мадрид). Матч завершился со счетом 1:4 в пользу «Реала»
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Болельщики начали взрывать петарды после третьего гола, забитого в ворота «Ювентуса»
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