Безопасность и право

В фан-зоне на финальном матче Лиги чемпионов произошла давка

Тысячи собравшихся смотрели на площади в Турине игру «Ювентуса» с «Реалом»
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