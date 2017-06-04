В фан-зоне на финальном матче Лиги чемпионов произошла давка

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СМИ сравнивают давку в Турине с трагедией на бельгийском стадионе «Эйзель» во время финала Кубка чемпионов в мае 1985 г. между «Ювентусом» и «Ливерпулем». Тогда в результате обрушения стены одной из трибун погибл 39 человек

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