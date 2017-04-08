В крупных городах России прошли митинги против террора

В некоторых крупных городах России прошли митинги солидарности против террора и в память о погибших в результате теракта в санкт-петербургском метро. Напомним, 3 апреля в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв, погибли 14 человек, более 50 получили ранения.

В Петрозаводске в акции приняли участие около 1000 человек, митинг начался с минуты молчания. Память погибших почтили у стен Успенского собора в Ярославле, волонтеры зажгли фразу «Питер, мы с тобой!», составленную из 200 свечей. В Липецке на митинг вышли около 4000 человек, они держали плакаты с надписями «Липецк говорит терроризму «нет», «Террористы — не люди», «Питер, мы с тобой!» и др.

В Сибири акцию поддержали Новосибирск, где собрались около 5000 человек, Красноярск, Омск (3000 человек), Иркутск (3500 человек). Митинги также прошли в ряде городов Крыма и Приволжского федерального округа.

Антитеррористические акции состоялись в Хабаровске, Южно-Сахалинске, а также в Благовещенске и Белогорске Амурской области. В последнем городе школьники запустили в небо 13 белых шаров в память о погибших (всего погибших 14, но один из них, предположительно, был террористом-смертником).