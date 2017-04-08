Минобороны России предлагает отправить на авиабазу «Шайрат» экспертов

Пентагон и госдепартамент не представили доказательств наличия химического оружия на сирийской авиабазе «Шайрат», говорится в комментарии Минобороны России. «На “Шайрате” не обнаружено “хранилищ” и тем более боеприпасов с “химоружием”. Все находившиеся и присутствующие на аэродроме люди не надевают противогазы и чувствуют себя совершенно нормально», — сказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, для получения доказательств обратного на аэродроме должны быть проведены исследования с использованием специального оборудования. «Поэтому единственным способом получения и представления всему мировому сообществу каких-либо объективных доказательств якобы наличия на “Шайрате” отравляющих веществ является направление туда миссии профессиональных экспертов», — заключил Конашенков.

США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб.