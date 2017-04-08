Пушков прокомментировал решение Джонсона отменить визит в Москву

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона отменить визит в Москву.

«Отмена визита Джонсона в Москву — лишь констатация того, что Лондону нечего нам сказать, кроме стандартных обвинений. Пустая трата времени. Джонсон: Тиллерсон доведет до Москвы единую позицию. Так Лондон может сэкономить на других поездках Джонсона: Тиллерсон все скажет за двоих», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Джонсон заявил, что не поедет в Россию в связи с событиями в Сирии. В российском Министерстве иностранных дел назвали абсурдным повод британского министра отменить визит в Москву.