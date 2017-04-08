Трамп поздравил военных с атакой на авиабазу в Сирии

Президент США Дональд Трамп поздравил американских военных с атакой на авиабазу в Сирии. «Поздравляю наших великолепных военных, мужчин и женщин, с тем, что они так хорошо представили Соединенные Штаты и весь мир при атаке на Сирию», — написал Трамп в Twitter.

США в ночь на пятницу выпустили 59 ракет Tomahawk по военной базе сирийских правительственных сил «Аш-Шайрат» в западной провинции Хомс. Таким образом Вашингтон отреагировал на химическую атаку на Идлиб.