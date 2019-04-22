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Глава поддержавшей Порошенко Львовской области ушел в отставку

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка принял решение покинуть свой пост. Это первая отставка после состоявшегося 21 апреля второго тура президентских выборов на Украине, отмечает агентство УНИАН.

«Я оставляю пост главы Львовской ОГА, но остаюсь со Львовщиной, остаюсь со Львовом, остаюсь с нашими людьми, поддержку которых мы получили по результатам выборов», – сказал Синютка во время аппаратного совещания в администрации области.

Еще 11 апреля Синютка заявил, что готов оставить должность в случае проигрыша Петра Порошенко во втором туре выборов президента. Свой пост Синютка занимал с декабря 2014 г.

Согласно данным ЦИК, Львовская область единственная на Украине, где лидирует Порошенко: после обработки 97,8% протоколов участковых избиркомов за него проголосовало более 62,83% избирателей области.

После обработки 98% электронных протоколов Владимир Зеленский набрал 73,15% голосов против 24,52% у действующего президента Петра Порошенко, следует из данных ЦИК Украины.