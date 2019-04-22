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Фигурант дела Baring Vostok не видел следователей со дня ареста в феврале

Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok француз Филипп Дельпаль не видел следователей со дня предъявления ему обвинений в хищении средств в банке «Восточный». Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов после посещения Дельпаля в следственном изоляторе № 1 ФСИН России, передает ТАСС. «Он чувствует себя нормально, выглядит бодро. Но он не понимает, почему с ним не проводятся следственные действия. Последний раз Дельпаль видел следователя 21 февраля в момент задержания, с тех пор с ним никаких следственных действий не проводится», – рассказал Титов.

По словам Титова, Дельпалю не дают общаться с родными. Контакты с женой и двумя детьми запрещены, три заявления с просьбой разрешить ему телефонные звонки членам семьи не были удовлетворены. Сейчас Дельпаль содержится в четырехместной камере, у него есть доступ к телевидению и прессе. Среди его сокамерников бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, рассказал Титов.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в середине февраля. Вместе с ним под стражу помимо Дельпаля заключили партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова. Фигуранты дела обвиняются в мошенничестве и хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный».

Двоих обвиняемых – самого Калви, а также бывшего предправления «Восточного» Алексея Кордичева – перевели из СИЗО под домашний арест 10 апреля по ходатайству следствия. Калви 12 апреля попросил суд отпустить его под подписку о невыезде. Адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин также предложил отпустить его подзащитного под залог в 5 млн руб., передавало «РИА Новости».