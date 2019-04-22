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Порошенко планирует участвовать в следующих президентских выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший 21 апреля выборы шоумену Владимиру Зеленскому, не теряет надежду на возвращение к руководству страной после следующих президентских выборов в 2024 г. Об этом Порошенко заявил на встрече со сторонниками, его заявления опубликованы в Twitter. Он подчеркнул, что не собирается уходить из политики.

«Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах. Вместе мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов», — заявил Порошенко. На улице Банковая в Киеве расположена администрация президента Украины.

Порошенко впервые после поражения на выборах появился перед публикой на митинге в Киеве в сопровождении жены Марины, сторонники встретили его криками «Спасибо». Он также поблагодарил их за поддержку и добавил, что «такого, как сейчас Украина еще не видела».

По результатам подсчета 99,8% протоколов Зеленский получил 73,22% голосов, Порошенко набрал 24,46%, говорится на сайте ЦИК Украины. Во втором туре, как и в первом, явка превысила 62%. ЦИК признал недействительными 2,32% бюллетеней.