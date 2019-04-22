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«Коммерсантъ» узнал дату первой встречи Путина и Ким Чен Ына

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в среду, 25 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Нынешний лидер КНДР посетит Россию впервые с момента вступления в должность в конце 2011 г.

Как утверждают источники издания, переговоры пройдут днем в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, а вечером 25 апреля Путин улетит в Китай на второй саммит стран «Пояса и пути». При этом лидер КНДР проведет во Владивостоке еще один день, поскольку для него подготовили культурную программу. Также источники «Коммерсанта» уточняют, что въезд в ворота вокзала Владивостока пришлось углубить на 20 см для выезда погруженного на бронепоезд лимузина северокорейского лидера.

Ранее 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать точную дату визита Ким Чен Ына, настаивая, что он приедет до конца апреля. Вопросы о продолжительности визита лидера КНДР Песков порекомендовал задать Пхеньяну. Как заявлял ранее Песков, одним из основных вопросов для обсуждения станет проблема денуклеаризации Корейского полуострова. Он также говорил о важности налаживания личного контакта между двумя главами государств для развития двухсторонних отношений. Он обещал, что переговоры будут строиться на принципах взаимного доверия и учета интересов обеих стран.

Встреча Ким Чен Ына с Путиным планировалась еще на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 г., но тогда лидер КНДР не смог присутствовать на мероприятии. При этом с президентом США Дональдом Трампом лидер КНДР встречался уже дважды: один раз в прошлом году, а второй – в феврале 2019 г.

Радость Дональда Трампа и Ким Чен Ына от встречи