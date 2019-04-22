Политика

Новости

Второй за сутки украинский губернатор подал в отставку после победы Зеленского

Губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко решил покинуть свой пост, сообщает издание «Украинские новости». Он занимал этот пост с октября 2016 г. и стал вторым за сутки на Украине руководителем области, который ушел в отставку.

Ранее 22 апреля от исполнения обязанностей по собственному желанию отказался руководитель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, занимавший этот пост с 2014 г. До выборов Синютка заявлял о готовности уйти с госслужбы в случае проигрыша Петра Порошенко на выборах президента. Согласно данным ЦИК, Владимир Зеленский одержал победу над Порошенко во втором туре выборов, набрав 73,22% голосов после подсчета 99,8% протоколов. При этом Львовская область оказалась единственной на Украине, где лидерство сохранил Порошенко: там за него проголосовало более 62,8% избирателей.

Губернаторов на Украине назначает президент страны.

На встрече со своими сторонниками в Киеве Порошенко пообещал, что не уйдет из политики и попробует поучаствовать в президентской гонке в 2024 г. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что пока преждевременно говорить о поздравлениях в адрес Зеленского и о совместной работе с ним. Он отметил, что легитимность выборов на Украине была поставлена под вопрос из-за того, что трем миллионам граждан Украины, проживающим в России, не дали возможности проголосовать.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу