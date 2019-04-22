Новости
Политика
Новости

Второй за сутки украинский губернатор подал в отставку после победы Зеленского

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко решил покинуть свой пост, сообщает издание «Украинские новости». Он занимал этот пост с октября 2016 г. и стал вторым за сутки на Украине руководителем области, который ушел в отставку.

Ранее 22 апреля от исполнения обязанностей по собственному желанию отказался руководитель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, занимавший этот пост с 2014 г. До выборов Синютка заявлял о готовности уйти с госслужбы в случае проигрыша Петра Порошенко на выборах президента. Согласно данным ЦИК, Владимир Зеленский одержал победу над Порошенко во втором туре выборов, набрав 73,22% голосов после подсчета 99,8% протоколов. При этом Львовская область оказалась единственной на Украине, где лидерство сохранил Порошенко: там за него проголосовало более 62,8% избирателей.

Губернаторов на Украине назначает президент страны.

На встрече со своими сторонниками в Киеве Порошенко пообещал, что не уйдет из политики и попробует поучаствовать в президентской гонке в 2024 г. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что пока преждевременно говорить о поздравлениях в адрес Зеленского и о совместной работе с ним. Он отметил, что легитимность выборов на Украине была поставлена под вопрос из-за того, что трем миллионам граждан Украины, проживающим в России, не дали возможности проголосовать.

Конфетти и поцелуи. Как штаб Зеленского праздновал победу

Выбор редактора
Политика
Новости

Власти Москвы ответили на критику фонтана «Каменный цветок» после его реставрации

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Департамент культурного наследия Москвы в курсе «обеспокоенности общественности, которая вылилась в большую дискуссию в социальных сетях» относительно реставрации фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ. Об этом сообщила РБК пресс-служба департамента.

При реставрации, отметил департамент, был восстановлен исторический облик фонтана и цвет был передан c полной точностью. Во время работ использовались сохранившиеся фрагменты, которые не были повреждены, подчеркнул департамент, и теперь «издалека невозможно отличить, где подлинная, а где подобранная смальта – так искусно скомбинированы старые и новые элементы смальтового набора». Смальта – цветное непрозрачное стекло, используемое для отделки.

Тендер на реставрацию «Каменного цветка» в 2018 г. выиграла компания «Ренессанс-реставрация». Сумма контракта – 1,2 млрд руб. Владельцы «Ренессанс-реставрации», по информации СПАРК, – Алексей Герасимов и Константин Соловьев. Герасимов – соучредитель религиозной организации «Приход храма святого мученика Иоанна Воина» в Петергофе.

15 февраля пресс-служба ВДНХ объявила о завершении работ. Под постом с фотографией фонтана на официальной странице ВДНХ в Facebook пользователи стали оставлять негативные отзывы, в частности называя отреставрированный фонтан «китайской подделкой».

Фонтан «Каменный цветок» – один из трех главных фонтанов ВДНХ, он был открыт в 1954 г. Его создали архитектор Константин Топуридзе и скульптор Прокопий Добрынин. До этого никогда не реставрировался.

«Не вышел «Каменный цветок»: как выглядит знаменитый фонтан ВДНХ после реставрации

  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Мадуро поздравил россиян с днем рождения Ленина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян со 149-летием Владимира Ленина. Сообщение об этом он опубликовал в Twitter.

«Мы воздаем должное этому великому революционному лидеру и его наследию борьбы за права пролетариата и строительства социализма. Ленин остается сегодня живой историей», – отметил Мадуро.

Мадуро шесть лет, с 2013 г., занимает пост венесуэльского президента. В январе этого года в стране прошли выборы главы государства, на которых победил Мадуро. Но парламент страны отказался признать результаты голосования, и его председатель Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.

Россия, так же как и Китай, поддерживают Мадуро. Многие зарубежные страны, в частности США, признали Гуайдо президентом страны.

Владимир Ленин родился 22 апреля 1870 г.

Политика
Новости

«Коммерсантъ» узнал дату первой встречи Путина и Ким Чен Ына

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в среду, 25 апреля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Нынешний лидер КНДР посетит Россию впервые с момента вступления в должность в конце 2011 г.

Как утверждают источники издания, переговоры пройдут днем в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский, а вечером 25 апреля Путин улетит в Китай на второй саммит стран «Пояса и пути». При этом лидер КНДР проведет во Владивостоке еще один день, поскольку для него подготовили культурную программу. Также источники «Коммерсанта» уточняют, что въезд в ворота вокзала Владивостока пришлось углубить на 20 см для выезда погруженного на бронепоезд лимузина северокорейского лидера.

Ранее 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался назвать точную дату визита Ким Чен Ына, настаивая, что он приедет до конца апреля. Вопросы о продолжительности визита лидера КНДР Песков порекомендовал задать Пхеньяну. Как заявлял ранее Песков, одним из основных вопросов для обсуждения станет проблема денуклеаризации Корейского полуострова. Он также говорил о важности налаживания личного контакта между двумя главами государств для развития двухсторонних отношений. Он обещал, что переговоры будут строиться на принципах взаимного доверия и учета интересов обеих стран.

Встреча Ким Чен Ына с Путиным планировалась еще на Восточном экономическом форуме в сентябре 2018 г., но тогда лидер КНДР не смог присутствовать на мероприятии. При этом с президентом США Дональдом Трампом лидер КНДР встречался уже дважды: один раз в прошлом году, а второй – в феврале 2019 г.

Радость Дональда Трампа и Ким Чен Ына от встречи

Выбор редактора
Политика
Новости

Порошенко планирует победить в следующих президентских выборах

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Действующий президент Украины Петр Порошенко, проигравший 21 апреля выборы шоумену Владимиру Зеленскому, планирует участвовать и победить в следующих президентских выборах в 2024 г. Об этом Порошенко заявил на встрече со сторонниками, его заявления опубликованы в Twitter. Он подчеркнул, что не собирается уходить из политики.

«Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах. Вместе мы вернемся на улицу Банковую (на ней в Киеве расположена администрация президента Украины. – «Ведомости») после следующих президентских выборов», – заявил Порошенко.

Порошенко впервые после поражения на выборах появился перед публикой на митинге в Киеве в сопровождении жены Марины, сторонники встретили его криками «Спасибо». Он также поблагодарил их за поддержку и добавил, что «такого, как сейчас, Украина еще не видела». Во время его выступления толпа скандировала «Порошенко».

По результатам подсчета 99,8% протоколов Зеленский получил 73,22% голосов, Порошенко набрал 24,46%, говорится на сайте ЦИК Украины. Во втором туре, как и в первом, явка превысила 62%. ЦИК признал недействительными 2,32% бюллетеней.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Дмитрий Навоша покинул пост гендиректора Sports.ru

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша покинул пост гендиректора издания, новым руководителем проекта стал Марк Тен, написал Навоша в Facebook.

Он назвал работу над проектом лучшей в своей жизни и отметил, что в Sports.ru «собралась топовая команда, способная пересочинить одно из крупнейших независимых медиа в стране». Навоша подчеркнул, что не покидает команду издания и число акционеров. Он добавил, что рассчитывает уделять «больше времени и энергии» другим проектам цифрового спортивного издательства Tribuna Digital, в которое входит Sports.ru. Среди них – зарубежные фанатские сервисы, различные сообщества и медиа, а также помогать в развитии околоспортивных стартапов.

Сайт Sports.ru является флагманским проектом цифрового спортивного издательства Tribuna Digital. Он был запущен в 1998 г. Не регистрировать портал как СМИ было принципиальной позицией Навоши. Он утверждал, что Sports.ru – это «платформа, открытая для пользователей, заинтересованных обсуждать спорт и писать о нем».

Однако из-за отсутствия свидетельства о регистрации СМИ сайт сталкивался с проблемами. Поэтому накануне чемпионата мира по футболу в июне 2018 г. сайт получил свидетельство о регистрации в качестве СМИ.

Технологии
Новости

Пользователей Netflix предупредили об угрозе кибератак

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Антивирусная компания ESET сообщила о том, что обнаружила угрозу кибербезопасности пользователей видеосервиса Netflix. Данные их кредитных карт могут быть похищены из-за возможной атаки хакеров, говорится в сообщении ESET.

Уточняется, что мошенники отправляют от имени видеосервиса письмо, в котором просят подтвердить учетную запись пользователя, это якобы должно спасти аккаунт пользователя от блокировки «из-за зафиксированной подозрительной активности». В итоге пользователь попадает на фальшивую страницу, которая имитирует дизайн официального сайта видеосервиса. Далее предлагается ввести логин и пароль. После этого пользователь оказывается на странице с формой для ввода данных банковской карты. По утверждению экспертов компании, след фальшивого сайта ведет к бесплатному хостингу в ОАЭ.

Стриминговый видеосервис Netflix был основан в 1997 г., в нем доступны фильмы по платной подписке. С 2013 г. компания производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также телепрограммы. Число подписчиков Netflix составляет около 140 млн человек, почти половина из них проживает в США. Сервис действует в 190 странах, включая Россию.

Выбор редактора
Технологии
Новости

WSJ узнала об отсрочке выпуска гнущихся смартфонов Samsung после жалоб на поломки

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Samsung Electronics откладывает выпуск первых в мире гнущихся смартфонов Galaxy Fold после жалоб на их поломку. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, появление смартфона в продаже отложено на несколько недель. Samsung не стал комментировать WSJ эту информацию. Galaxy Fold должен был быть выпущен 26 апреля.

18 апреля журналисты, получившие Galaxy Fold на тестирование до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования. Корреспондент Bloomberg Марк Гурман рассказал о том, что экран у смартфона пришел в негодность. А журналист CNBC сообщил о том, что экран гаджета начал мерцать.

Samsung продемонстрировал Galaxy Fold в феврале. Когда смартфон находится в сложенном состоянии, можно пользоваться его внешним экраном (4,6 дюйма) для ответа на звонки и чтения сообщений. В разложенном виде диагональ гаджета достигает 7,3 дюйма. На нем можно открывать три приложения сразу.

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон

Технологии
Новости

НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала. В комментарии «Ведомостям» пресс-служба НТВ сообщила, что ведущий Леонид Парфенов, ранее делавший одноименную программу для телеканала, не имеет отношения к проекту.

В центре внимания каждого выпуска документального сериала, отмечает НТВ, – одна неделя и ключевые события, происходившие именно в эти дни в разные годы, начиная со дня выхода в эфир телекомпании 10 октября 1993 г. до наших дней. В рамках «Намедни» будут показаны материалы, снятые репортерами НТВ за все годы существования его информационной службы, в частности эксклюзивные репортажи, интервью, уникальные архивные кадры, подчеркивает телеканал.

Сериал будет выходить на сайте НТВ, в мобильном приложении и на его YouTube-канале.

Программа «Намедни» Леонида Парфенова выходила на НТВ с 1993 по 2004 г. В январе этого года Парфенов объявил о планах выпускать ее на своем YouTube-канале Parfenon. В настоящее время на канале опубликовано три выпуска.

Авто
Новости

Peugeot-Citroen подала заявку на специальный инвестконтракт с Минпромторгом

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Группа PSA (Peugeot-Citroen) подала заявку на заключение специального инвестконтракта с Министерством промышленности и торговли России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании. Основная цель заключения контракта – поддержка развития в России брендов концерна и модернизация производства. Инвестиции в проект и другие детали до подписания СПИК компания не раскрывает.

«Мы готовы инвестировать в российскую экономику благодаря развитию новых проектов и внедрению новых технологий, расширению производства и экспорта. Потенциал нашего завода в Калуге и высококачественное производство будут способствовать успешному развитию автомобильной индустрии в России», – отметил гендиректор группы PSA, регион Евразия, Яник Безар.

В феврале гендиректор подразделения концерна в России Николя Фебве сообщал, что Peugeot-Citroen планирует расширить производство в Калуге и компания намерена подать заявку на СПИК. Также в пресс-службе Peugeot-Citroen заявляли, что компания планирует начать продажи трех новых моделей Opel в IV квартале 2019 г. – Grandland X, Zafira Life и Vivaro.

Peugeot представила новое поколение 208-й модели

Бизнес
Новости

В Kraft Heinz сменился гендиректор

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров одного из крупнейших производителей продуктов питания – Kraft Heinz сменил гендиректора компании. Об этом говорится в ее пресс-релизе.

Вместо Бернардо Хиза будет назначен Мигель Патрицио. Последний с 2012 по 2018 г. занимал пост глобального директора по маркетингу в бельгийской Anheuser-Busch InBev (AB InBev) – крупнейшей пивоваренной компании мира, чья продукция выпускается под брендами Budweiser, Stella Artois, Hoegaarden.

Крупнейшим акционером AB InBev через фонд 3G Capital является богатейший человек Бразилии Хорхе Пауло Леманн (35-е место в списке Forbes, состояние оценивается в $22,8 млрд). Он же владеет долей в Kraft Heinz: в 2013 г. фонд 3G Capital вместе с Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта приобрела H.J. Heinz & Company, а в 2015 г. эта компания объединилась с Kraft.

Хиз – партнер фонда 3G Capital. Возглавил Kraft Heinz сразу после слияния. До этого он был руководителем Burger King.

В феврале этого года Баффетт пожаловался на то, что Berkshire Hathaway переплатила при сделке по слиянию Heinz и Kraft. За несколько дней до этого котировки Kraft Heinz рухнули более чем на четверть. Это произошло из-за того, что она списала стоимость брендов Kraft и Oscar Mayer и других активов на $15,4 млрд, снизила дивиденды и сообщила о расследовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США по поводу бухгалтерского учета в одном из ее подразделений. Kraft Heinz также отчиталась о квартальном убытке в размере $12,6 млрд.

Капитализация Berkshire из-за этого за сутки потеряла $4,3 млрд.

Технологии
Новости

Жаров призвал не сравнивать закон о суверенном рунете с опытом Китая

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров призвал не сравнивать принятый в России закон о суверенном рунете с опытом властей Китая в этой области, передает «РИА Новости».

«К Китаю этот закон не имеет никакого отношения», – заявил Жаров на заседании Совфеда. Он пояснил, что китайские ведомства работают в этой сфере по принципу «белого списка», тогда как в России предполагается строить работу по принципу «черного списка» («запрещено только то, что подпадает под действие закона»).

Жаров считает, что действие закона не нарушит работу операторов связи, однако ведомство так или иначе постарается заранее протестировать оборудование и избежать вероятных сбоев.

Совет Федерации 22 апреля одобрил закон о «суверенном рунете». Документ вступит в силу после его подписания президентом Владимиром Путиным в ноябре 2019 г. Нормы о криптографической защите информации и об обязанности операторов использовать национальную систему адресации доменных имен начнут действовать с 1 января 2021 г. Закон наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации трафика российских операторов. Для этого компании обяжут установить на своих сетях специальные «технические средства противодействия угрозам», которые предоставит ведомство.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото