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Власти Москвы ответили на критику фонтана «Каменный цветок» после его реставрации

Департамент культурного наследия Москвы в курсе «обеспокоенности общественности, которая вылилась в большую дискуссию в социальных сетях» относительно реставрации фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ. Об этом сообщила РБК пресс-служба департамента.

При реставрации, отметил департамент, был восстановлен исторический облик фонтана и цвет был передан c полной точностью. Во время работ использовались сохранившиеся фрагменты, которые не были повреждены, подчеркнул департамент, и теперь «издалека невозможно отличить, где подлинная, а где подобранная смальта – так искусно скомбинированы старые и новые элементы смальтового набора». Смальта – цветное непрозрачное стекло, используемое для отделки.

Тендер на реставрацию «Каменного цветка» в 2018 г. выиграла компания «Ренессанс-реставрация». Сумма контракта – 1,2 млрд руб. Владельцы «Ренессанс-реставрации», по информации СПАРК, – Алексей Герасимов и Константин Соловьев. Герасимов – соучредитель религиозной организации «Приход храма святого мученика Иоанна Воина» в Петергофе.

15 февраля пресс-служба ВДНХ объявила о завершении работ. Под постом с фотографией фонтана на официальной странице ВДНХ в Facebook пользователи стали оставлять негативные отзывы, в частности называя отреставрированный фонтан «китайской подделкой».

Фонтан «Каменный цветок» – один из трех главных фонтанов ВДНХ, он был открыт в 1954 г. Его создали архитектор Константин Топуридзе и скульптор Прокопий Добрынин. До этого никогда не реставрировался.

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