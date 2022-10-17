В госдепе заявили о готовности обсуждать новый механизм контроля за вооружениями
США готовы обсуждать с Россией создание нового механизма по контролю над вооружениями, который придет на смену Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в 2026 г. Об этом заявила помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт на заседании Первого комитета ГА ООН, передают «РИА Новости».
«США готовы к оперативному проведению переговоров о новом механизме по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3, когда он истечет в 2026 г.», – сказала она.
Подобные переговоры потребуют от сторон действий в «духе доброй воли», добавила дипломат. Помимо этого США привержены и возобновлению инспекций объектов, которые были приостановлены весной 2020 г. из-за пандемии коронавируса, отметила Стюарт.
В конце сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об обсуждении Москвой и Вашингтоном возобновления инспекционной деятельности в рамках СНВ-3. Реализации мероприятий по договору, по ее словам, препятствуют «антироссийские действия США и их партнеров», включая введение новых санкций в отношении страны. Захарова подчеркнула, что Россия будет добиваться решения проблем с учетом национальных интересов.
В начале августа Россия временно вывела из-под инспекций по договору об СНВ-3 свои объекты. Причиной, как заявили в МИД РФ, стали попытки возобновления США инспекционной деятельности с фактическим лишением Москвы возможности проводить аналогичные проверки на американских объектах из-за действия антироссийских санкций.
СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.
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