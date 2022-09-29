Россия и США ведут переговоры о возобновлении инспекций в рамках СНВ-3
Москва и Вашингтон обсуждают возобновление инспекционной деятельности в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Что касается инспекционной деятельности по договору, то с начала 2020 г. она была приостановлена по взаимному согласию с американцами из-за пандемии коронавируса. Вопрос о ее возобновлении рассматривается», — сообщила она (цитата по ТАСС). Захарова уточнила, что диалог между Москвой и Вашингтоном ведется «по соответствующим каналам».
Официальный представитель российского МИДа отметила, что реализации мероприятий по договору препятствуют «антироссийские действия США и их партнеров», включая введение новых санкций в отношении страны. Захарова подчеркнула, что Россия будет добиваться решения проблем с учетом национальных интересов.
В начале августа Россия временно вывела из-под инспекций по договору об СНВ-3 свои объекты. Причиной, как заявили в МИД РФ, стали попытки возобновления США инспекционной деятельности с фактическим лишением Москвы возможности проводить аналогичные проверки на американских объектах из-за действия антироссийских санкций.
СНВ-3 был заключен в 2010 г. на 10 лет, его продлили еще на пять лет в 2021 г. с приходом к власти администрации президента Джо Байдена. Сейчас это последний действующий договор о контроле за вооружениями между Россией и США. Он предусматривал сокращение стратегических вооружений до 700 развернутых (и 800 всего) носителей (подлодок, межконтинентальных ракет и тяжелых бомбардировщиков) и 1550 развернутых боезарядов.
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