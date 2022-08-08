Россия временно вывела объекты из под инспекций по договору СНВ-3

Россия временно вывела объекты из под инспекций по договору СНВ-3Причиной стала невозможность проведения проверок на американских объектах из-за санкций
Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ-3 свои объекты, подлежащие инспекциям, говорится в заявлении, опубликованном 8 августа на сайте российского МИДа. В ведомстве назвали причиной попытки перезапуска Вашингтоном инспекционной деятельности на собственных, не устраивающих Москву условиях, с фактическим лишением возможности проводить инспекции на американских объектах из-за введенных антироссийских санкций.
«8 августа 2022 г. Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
В МИДе отметили, что из-за санкций прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. «При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется», — говорится в сообщении. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что власти США создают дополнительные препоны для членов инспекций и экипажей самолетов в рамках визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам следования.
«Все эти и другие известные США вопросы, по которым сторонами ведутся обмены по предусмотренным для этого каналам, требуют решения, без чего возобновлять инспекционную деятельность по Договору о СНВ, на чем настаивает американская сторона, было бы преждевременно», — говорят в МИД России. В то же время в ведомстве подчеркнули, что принятые меры носят временный характер, а Россия «в полной мере привержена соблюдению всех положений Договора о СНВ, который является в наших глазах важнейшим инструментом поддержания международной безопасности и стабильности».
Приостановка инспекций потенциально угрожает функционированию СНВ-3, если американская сторона будет раскручивать эскалацию и нагнетать тему дополнительно сверху, считает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. По его словам, американская сторона в целом не до конца была конструктивна в визовых вопросах, в том числе дипломатам, в том числе по ядерной тематике, например, в ходе текущей обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Разумно предположить, что с нашими инспекциями могли бы возникнуть затруднения. С другой стороны, американцы очень хотели возобновить инспекции. Российскую сторону эта неравноправная ситуация очевидно утомила, и она решила «хлопнуть дверью», — считает Ермаков.
СНВ-3 — договор по сокращению и ограничению наступательных вооружений, который был заключен между Россией и США в 2010 г. президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В силу вступил в 2011 г. Договор был рассчитан на десять лет с возможностью продления на пять лет. В 2021 г. Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ до 2026 г. 11 июня посол России в США Анатолий Антонов предложил Соединенным Штатам начать переговоры о разработке договора, который заменит СНВ-3.