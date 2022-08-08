Газета
Политика

Россия временно вывела объекты из под инспекций по договору СНВ-3

Причиной стала невозможность проведения проверок на американских объектах из-за санкций
Ведомости

Россия временно вывела из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ-3 свои объекты, подлежащие инспекциям, говорится в заявлении, опубликованном 8 августа на сайте российского МИДа. В ведомстве назвали причиной попытки перезапуска Вашингтоном инспекционной деятельности на собственных, не устраивающих Москву условиях, с фактическим лишением возможности проводить инспекции на американских объектах из-за введенных антироссийских санкций.

«8 августа 2022 г. Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе отметили, что из-за санкций прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. «При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется», — говорится в сообщении. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что власти США создают дополнительные препоны для членов инспекций и экипажей самолетов в рамках визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам следования.

«Все эти и другие известные США вопросы, по которым сторонами ведутся обмены по предусмотренным для этого каналам, требуют решения, без чего возобновлять инспекционную деятельность по Договору о СНВ, на чем настаивает американская сторона, было бы преждевременно», — говорят в МИД России. В то же время в ведомстве подчеркнули, что принятые меры носят временный характер, а Россия «в полной мере привержена соблюдению всех положений Договора о СНВ, который является в наших глазах важнейшим инструментом поддержания международной безопасности и стабильности». 

Приостановка инспекций потенциально угрожает функционированию СНВ-3, если американская сторона будет раскручивать эскалацию и нагнетать тему дополнительно сверху, считает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. По его словам, американская сторона в целом не до конца была конструктивна в визовых вопросах, в том числе дипломатам, в том числе по ядерной тематике, например, в ходе текущей обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Разумно предположить, что с нашими инспекциями могли бы возникнуть затруднения. С другой стороны, американцы очень хотели возобновить инспекции. Российскую сторону эта неравноправная ситуация очевидно утомила, и она решила «хлопнуть дверью», — считает Ермаков.

СНВ-3 — договор по сокращению и ограничению наступательных вооружений, который был заключен между Россией и США в 2010 г. президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. В силу вступил в 2011 г. Договор был рассчитан на десять лет с возможностью продления на пять лет. В 2021 г. Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ до 2026 г. 11 июня посол России в США Анатолий Антонов предложил Соединенным Штатам начать переговоры о разработке договора, который заменит СНВ-3.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных