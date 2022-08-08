Россия временно вывела объекты из под инспекций по договору СНВ-3

В МИДе отметили, что из-за санкций прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. «При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется», — говорится в сообщении. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что власти США создают дополнительные препоны для членов инспекций и экипажей самолетов в рамках визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам следования.



«Все эти и другие известные США вопросы, по которым сторонами ведутся обмены по предусмотренным для этого каналам, требуют решения, без чего возобновлять инспекционную деятельность по Договору о СНВ, на чем настаивает американская сторона, было бы преждевременно», — говорят в МИД России. В то же время в ведомстве подчеркнули, что принятые меры носят временный характер, а Россия «в полной мере привержена соблюдению всех положений Договора о СНВ, который является в наших глазах важнейшим инструментом поддержания международной безопасности и стабильности».