Депутат Госдумы рассказал, как крушение Су-34 «всколыхнуло весь Ейск»
Падение самолета Су-34 в жилом квартале в Ейске Краснодарского края «всколыхнуло весь город», заявил «Ведомостям» депутат Госдумы от региона Николай Осадчий.
«Там [в Ейске] такого раньше не было, несмотря на то, что рядом Мариуполь. Событие всколыхнуло весь город», – сказал он.
Депутат рассказал, что крушение произошло на въезде в Ейск «со стороны Краснодарского края», то есть с южной части города. «Это улица Коммунистическая, она достаточно длинная. Я говорил с людьми, которые сейчас находятся в Ейске: самолет упал во двор, пожар перешел на дом, но не на все его подъезды», – пояснил Осадчий.
Другой депутат Госдумы, представляющий регион, Дмитрий Гусев, отметил, что «весь город находится рядом с военным аэродромом». «Гадать здесь пока нечего, надо ждать, что [еще] скажет Министерство обороны», – сказал он, отвечая на вопрос о возможных причинах крушения.
Ранее сегодня стало известно, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. По данным МЧС, два человека погибли и 15 пострадали.
По информации Минобороны России, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Пилоты успели катапультироваться, информация по погибшим и пострадавшим уточняется.