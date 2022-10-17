Депутат Госдумы рассказал, как крушение Су-34 «всколыхнуло весь Ейск»

Депутат рассказал, что крушение произошло на въезде в Ейск «со стороны Краснодарского края», то есть с южной части города. «Это улица Коммунистическая, она достаточно длинная. Я говорил с людьми, которые сейчас находятся в Ейске: самолет упал во двор, пожар перешел на дом, но не на все его подъезды», – пояснил Осадчий.