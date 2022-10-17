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Депутат Госдумы рассказал, как крушение Су-34 «всколыхнуло весь Ейск»

Ведомости

Падение самолета Су-34 в жилом квартале в Ейске Краснодарского края «всколыхнуло весь город», заявил «Ведомостям» депутат Госдумы от региона Николай Осадчий.

«Там [в Ейске] такого раньше не было, несмотря на то, что рядом Мариуполь. Событие всколыхнуло весь город», – сказал он.

Депутат рассказал, что крушение произошло на въезде в Ейск «со стороны Краснодарского края», то есть с южной части города. «Это улица Коммунистическая, она достаточно длинная. Я говорил с людьми, которые сейчас находятся в Ейске: самолет упал во двор, пожар перешел на дом, но не на все его подъезды», – пояснил Осадчий.

Другой депутат Госдумы, представляющий регион, Дмитрий Гусев, отметил, что «весь город находится рядом с военным аэродромом». «Гадать здесь пока нечего, надо ждать, что [еще] скажет Министерство обороны», – сказал он, отвечая на вопрос о возможных причинах крушения.

Ранее сегодня стало известно, что сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края. На месте крушения начался пожар, который впоследствии перекинулся на здание, охватив несколько этажей. По данным МЧС, два человека погибли и 15 пострадали.

По информации Минобороны России, боевой самолет потерпел крушение при наборе высоты для учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Пилоты успели катапультироваться, информация по погибшим и пострадавшим уточняется.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения Су-34 в Ейске. Военные следователи работают над выяснением обстоятельств крушения. Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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