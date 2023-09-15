Лавров заявил о заговоре вокруг темы переговоров России и Украины
Вокруг темы российско-украинских переговоров возникает настоящий заговор. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на круглом столе, посвященном урегулированию украинского кризиса. Трансляция шла на странице МИДа «ВКонтакте».
«Вокруг темы так называемых переговоров возникает настоящий заговор и попытки через псевдодипломатию поставить все с ног на голову», – сказал Лавров.
Министр напомнил, что ранее Запад называл «формулу Зеленского» единственной основой для переговоров и подчеркивал, что «не будет ничего обсуждать про Украину без Украины». Однако в начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен, продолжил Лавров, заявил, что Киев примет участие в переговорах, если Москва проявит такую инициативу. США, по утверждению американского политика, последуют в этом вопросе за Украиной.
«Блинкен, по сути, сказал украинцам, чего они от нее хотят», – отметил Лавров. По его словам, заявление госсекретаря США не соответствует тому, что Запад говорил ранее относительно российско-украинских переговоров.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале – марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта 2022 г. в Стамбуле. После этого процесс заморозили, поскольку Киев вышел из него.
4 октября 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. Российские власти неоднократно указывали на невозможность переговоров с Киевом из-за этого документа. В ходе круглого стола 15 сентября Лавров заявил, что «мячик» в этом вопросе находится на стороне киевского режима.
В то же время Кремль регулярно заявляет о готовности к переговорам. В конце 2022 г. Песков подчеркнул, что Россия не будет следовать чужим условиям, так как ориентируется только на свои цели и здравый смысл. Представленную Зеленским «формулу мира» Москва ранее назвала нереалистичной.