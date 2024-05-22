Путин поручил к октябрю утвердить индивидуальные программы развития 10 регионов

Индивидуальные программы были запущены в 2020 г. Целью проекта было ускорение социально-экономического развития этих территорий. Прогресс оценивается по четырем показателям: уровням безработицы и бедности, темпам роста инвестиций в основной капитал и реальным доходам населения. Всего на реализацию ИПР в 2020–2024 гг. выделено 52 млрд руб. (из них 50 млрд руб. из федерального бюджета).