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Путин поручил к октябрю утвердить индивидуальные программы развития 10 регионов

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 российских регионов, нуждающихся в улучшении показателей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Данными регионами в поручении названы Чувашия, Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, а также Алтайский край и Кировская, Курганская и Псковская области. Программы должны быть рассчитаны на 2025–2030 гг. Кроме того, правительству поручено предусмотреть выделение из федерального бюджета дополнительных ассигнований в размере не менее 10 млрд руб.

Индивидуальные программы были запущены в 2020 г. Целью проекта было ускорение социально-экономического развития этих территорий. Прогресс оценивается по четырем показателям: уровням безработицы и бедности, темпам роста инвестиций в основной капитал и реальным доходам населения. Всего на реализацию ИПР в 2020–2024 гг. выделено 52 млрд руб. (из них 50 млрд руб. из федерального бюджета).

30 января «Ведомости» писали, что Счетная палата рекомендовала властям изменить подход к реализации индивидуальных программ развития регионов. Ведомство посчитало, что в текущем варианте данные программы не оправдываются по эффективности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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