Путин поручил к октябрю утвердить индивидуальные программы развития 10 регионов
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 октября утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 российских регионов, нуждающихся в улучшении показателей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Данными регионами в поручении названы Чувашия, Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, а также Алтайский край и Кировская, Курганская и Псковская области. Программы должны быть рассчитаны на 2025–2030 гг. Кроме того, правительству поручено предусмотреть выделение из федерального бюджета дополнительных ассигнований в размере не менее 10 млрд руб.
Индивидуальные программы были запущены в 2020 г. Целью проекта было ускорение социально-экономического развития этих территорий. Прогресс оценивается по четырем показателям: уровням безработицы и бедности, темпам роста инвестиций в основной капитал и реальным доходам населения. Всего на реализацию ИПР в 2020–2024 гг. выделено 52 млрд руб. (из них 50 млрд руб. из федерального бюджета).
30 января «Ведомости» писали, что Счетная палата рекомендовала властям изменить подход к реализации индивидуальных программ развития регионов. Ведомство посчитало, что в текущем варианте данные программы не оправдываются по эффективности.