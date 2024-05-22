Захарова оценила позицию США против одностороннего признания Палестины
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о ситуации в Косове в связи с заявлением официального представителя Совета национальной безопасности США Эдриана Уотсона о том, что президент Джо Байден выступает за признание палестинского государства путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания.
Захарова напомнила, что между Белградом и Приштиной не было переговоров, которые завершились бы признанием независимости края, как и не было легитимного референдума в самом Косове.
«Зато был парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости, который возглавили сначала Буш-младший, затем и тогдашний начальник Байдена – Обама. Бесплатный курс американской истории для СНБ США», – резюмировала представитель МИДа.
22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Официально решения стран об этом вступят в силу с 28 мая 2024 г. МИД Израиля в ответ сообщил, что отзывает послов в Ирландии и Норвегии для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.
Администрация президента США выступила против инициативы Испании, Норвегии и Ирландии признать палестинское государство, подтвердив, что, хотя президент США поддерживает путь к созданию двух государств, он будет продолжать добиваться этого путем дипломатических переговоров между двумя сторонами.