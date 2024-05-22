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Захарова оценила позицию США против одностороннего признания Палестины

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о ситуации в Косове в связи с заявлением официального представителя Совета национальной безопасности США Эдриана Уотсона о том, что президент Джо Байден выступает за признание палестинского государства путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания.

Захарова напомнила, что между Белградом и Приштиной не было переговоров, которые завершились бы признанием независимости края, как и не было легитимного референдума в самом Косове.

«Зато был парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости, который возглавили сначала Буш-младший, затем и тогдашний начальник Байдена – Обама. Бесплатный курс американской истории для СНБ США», – резюмировала представитель МИДа.

22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Официально решения стран об этом вступят в силу с 28 мая 2024 г. МИД Израиля в ответ сообщил, что отзывает послов в Ирландии и Норвегии для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.

Администрация президента США выступила против инициативы Испании, Норвегии и Ирландии признать палестинское государство, подтвердив, что, хотя президент США поддерживает путь к созданию двух государств, он будет продолжать добиваться этого путем дипломатических переговоров между двумя сторонами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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