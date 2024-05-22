Захарова оценила позицию США против одностороннего признания Палестины

22 мая правительства Норвегии, Ирландии и Испании объявили о признании Палестины как независимого государства. Официально решения стран об этом вступят в силу с 28 мая 2024 г. МИД Израиля в ответ сообщил, что отзывает послов в Ирландии и Норвегии для консультаций. Министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац заявил, что действия стран подрывают суверенитет Израиля и угрожают его безопасности.