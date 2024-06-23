Устроившие стрельбу в Дагестане являются членами террористической организации
Напавшие на Махачкалу и Дербент являются приверженцами международной террористической организации, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Боевики, устроившие нападения в Махачкале и Дербенте, являются приверженцами международной террористической организации. В ходе следствия будут установлены их кураторы и организаторы», – сказал собеседник агентства.
Вечером 23 июня Управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, убиты священник, охранник церкви и шесть правоохранителей, еще 12 полицейских были ранены. Следственное управление СК России по республике возбудило уголовные дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по фактам нападений. В Дагестане введен режим контртеррористической операции.