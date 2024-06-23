Силовики Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы
Сотрудники силовых структур Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы на фоне произошедших терактов в Дагестане. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«Силовики нашей республики переведены на усиленный режим несения службы. Дал поручение усилить охрану общественных мест, торговых центров и социальных учреждений», – написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Вечером 23 июня Управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, убиты священник, охранник церкви и шесть правоохранителей, еще 12 полицейских были ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Позже стало известно, что четверых террористов, принимавших участие в нападении, ликвидировали, при этом общее количество нападавших неизвестно, а перестрелка с преступниками продолжается.