Силовики Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы

Вечером 23 июня Управление МВД по Республике Дагестан сообщило, что в Дербенте неизвестные обстреляли синагогу и церковь, также в Махачкале произошло вооруженное нападение на пост ДПС. По предварительным данным, убиты священник, охранник церкви и шесть правоохранителей, еще 12 полицейских были ранены. Возбуждено уголовное дело о теракте.