Постпред РФ при ОЗХО обвинил США в нарушении Конвенции о запрете химоружия

Минобороны заявляло о применении отравляющих веществ против российских военных еще в 2022 г. В августе того года российских военнослужащих доставили в военный госпиталь с признаками сильного отравления после выполнения задач в районе Васильевки Запорожской области. В результате проведенных обследований было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В», заявляли в ведомстве.