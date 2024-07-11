Постпред РФ при ОЗХО обвинил США в нарушении Конвенции о запрете химоружия
Соединенные Штаты нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, поставляя на Украину токсичные химикаты. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, пишет ТАСС.
По словам Тарабрина, Киев готов на химические провокации из-за неудач на поле боя и делается это с одобрения Запада. О том, что Украина использует химоружие, в том числе посредством БПЛА, «говорят и многие зарубежные каналы, и эксперты», утверждает постпред.
«Факт поставки токсичных химикатов США в условиях военного конфликта, то, чем сейчас занимается Вашингтон на Украине, является нарушением статьи I КЗХО», – отметил Тарабрин.
Минобороны заявляло о применении отравляющих веществ против российских военных еще в 2022 г. В августе того года российских военнослужащих доставили в военный госпиталь с признаками сильного отравления после выполнения задач в районе Васильевки Запорожской области. В результате проведенных обследований было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В», заявляли в ведомстве.
8 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США, Германия, Украина и ОЗХО намерены обвинить Россию в якобы применении химоружия. По словам Кириллова, на эти цели «американцы уже выделили порядка $400 000».