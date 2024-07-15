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Кабмин предложил создать экспертный совет при госфондах развития промышленности

Ведомости

Правительство России предложило создать экспертный совет при государственных фондах развития промышленности (ФРП). Он сможет принимать решения о финансовой поддержке для промышленных предприятий. Проект закона опубликован в думской безе.

Законопроект предлагает внести изменения в закон «О промышленной политике в РФ». В пояснительной записке указано, что сейчас на госфонды развития промышленности возложены функции по предоставлению финансовой поддержки промпредприятиям, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды. Эти меры предполагают возврат средств поддержки, который требует надлежащей всесторонней оценки проекта.

Создание органа управления, обладающего специальной компетенцией оценки экспертиз проектов, согласовывающего вид и объем возврата бюджетных денежных средств, призвано повысить уровень прозрачности принимаемых решений и обеспечит дополнительный контроль.

13 марта «Вуедомости» писали, что кризис в автоотрасли и необходимость форсированного импортозамещения стимулировали рекордные вливания из ФРП в производство автокомпонентов. По данным директора ФРП Романа Петруцы, всего с 2015 г. фонд выдал 105 млрд руб. в виде льготных займов предприятиям автопрома, 90 млрд из которых было выделено в 2022–2023 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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