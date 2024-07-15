Кабмин предложил создать экспертный совет при госфондах развития промышленности

13 марта «Вуедомости» писали, что кризис в автоотрасли и необходимость форсированного импортозамещения стимулировали рекордные вливания из ФРП в производство автокомпонентов. По данным директора ФРП Романа Петруцы, всего с 2015 г. фонд выдал 105 млрд руб. в виде льготных займов предприятиям автопрома, 90 млрд из которых было выделено в 2022–2023 гг.