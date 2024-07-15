Кабмин предложил создать экспертный совет при госфондах развития промышленности
Правительство России предложило создать экспертный совет при государственных фондах развития промышленности (ФРП). Он сможет принимать решения о финансовой поддержке для промышленных предприятий. Проект закона опубликован в думской безе.
Законопроект предлагает внести изменения в закон «О промышленной политике в РФ». В пояснительной записке указано, что сейчас на госфонды развития промышленности возложены функции по предоставлению финансовой поддержки промпредприятиям, в том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал, финансовой аренды. Эти меры предполагают возврат средств поддержки, который требует надлежащей всесторонней оценки проекта.
Создание органа управления, обладающего специальной компетенцией оценки экспертиз проектов, согласовывающего вид и объем возврата бюджетных денежных средств, призвано повысить уровень прозрачности принимаемых решений и обеспечит дополнительный контроль.
13 марта «Вуедомости» писали, что кризис в автоотрасли и необходимость форсированного импортозамещения стимулировали рекордные вливания из ФРП в производство автокомпонентов. По данным директора ФРП Романа Петруцы, всего с 2015 г. фонд выдал 105 млрд руб. в виде льготных займов предприятиям автопрома, 90 млрд из которых было выделено в 2022–2023 гг.