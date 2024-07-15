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Трамп может объявить имя своего вице-президента в первый день партийного съезда

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп собирается назвать имя своего будущего вице-президента в первый день съезда республиканцев, на котором самого Трампа официально выберут кандидатом от партии. Об этом 15 июля сообщил консервативный телеканал Fox News.

Партийный съезд начнется 15 июля (16 июля по московскому времени) и продлится до 19 июля. Ранее ожидалось, что Трамп выступит в последний день мероприятия и тогда же назовет имя кандидата на пост вице-президента.

В интервью для Fox 9 июля Трамп заявил, что примет решение ближе к съезду. Он подчеркнул, хочет выбрать кандидата, который сможет «выполнять фантастическую работу и в качестве президента».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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