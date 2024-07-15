Трамп может объявить имя своего вице-президента в первый день партийного съезда
Бывший президент США Дональд Трамп собирается назвать имя своего будущего вице-президента в первый день съезда республиканцев, на котором самого Трампа официально выберут кандидатом от партии. Об этом 15 июля сообщил консервативный телеканал Fox News.
Партийный съезд начнется 15 июля (16 июля по московскому времени) и продлится до 19 июля. Ранее ожидалось, что Трамп выступит в последний день мероприятия и тогда же назовет имя кандидата на пост вице-президента.
В интервью для Fox 9 июля Трамп заявил, что примет решение ближе к съезду. Он подчеркнул, хочет выбрать кандидата, который сможет «выполнять фантастическую работу и в качестве президента».