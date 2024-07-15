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В Киеве скончался военный советник ВВС США

Ведомости

Американским дипломатом, скончавшимся в киевском отеле «Хилтон», оказался военный советник Ричард Гарри Кирлин. Некролог с его именем опубликовали на сайте онлайн-мемориала Legacy.

«Ричард "Рич" Гарри Кирлин, 57 лет, скоропостижно скончался 24 июня 2024 г. в Киеве, Украина», – говорится в публикации.

Кирлин поступил на службу в ВВС в качестве полицейского сил безопасности. Он служил на военно-воздушной базе Барксдейл в Шривпорте, штат Луизиана. Затем его перевели на базу ВВС Оффутт в Омахе, штат Небраска. Ричард работал рекрутером, а затем начал заниматься информационными технологиями в службе безопасности. Прослужив 20 лет в ВВС, он вышел в отставку 31 июля 2005 г. После этого он работал в посольствах США в Нуакшоте (Мавритания), Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Тегусигальпе (Гондурас), а с недавнего времени – в Киеве.

Церемония прощания с американским дипломатом намечена на 18 июля в Арканзасе.

По информации украинской интернет-газеты «Страна», тело Кирлина нашли в гостинице Hilton. Следов насилия не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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