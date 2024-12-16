Венгрия заблокировала отправку 6,5 млрд евро военной помощи Украине

Кроме того, глава венгерского ведомства выступил против отправки военных советников из Европы на Украину. Венгрия также не поддержит отправку в Киев координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных, так как «это приведет к эскалации конфликта».