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Венгрия заблокировала отправку 6,5 млрд евро военной помощи Украине

Ведомости

Венгрия на заседании глав МИД стран Евросоюза (ЕС) заблокировала отправку 6,5 млрд евро на военную помощь Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его выступление перед журналистами после заседания транслировалось в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кроме того, глава венгерского ведомства выступил против отправки военных советников из Европы на Украину. Венгрия также не поддержит отправку в Киев координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных, так как «это приведет к эскалации конфликта».

18 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что главы МИД Евросоюза не договорились о разблокировании средств Европейского фонда мира для помощи Украине из-за очередного вето Венгрии. В октябре сообщалось, что страны ЕС не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок вооружения Украине из-за венгерского вето.

В конце ноября сообщалось, что члены ЕС выделили на помощь Украине суммарно 124 млрд евро.

После прошедшего 16 декабря заседания министров иностранных дел ЕС глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что с января 2025 г. Евросоюз будет предоставлять Украине 1,5 млрд евро помощи в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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