Венгрия заблокировала отправку 6,5 млрд евро военной помощи Украине
Венгрия на заседании глав МИД стран Евросоюза (ЕС) заблокировала отправку 6,5 млрд евро на военную помощь Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его выступление перед журналистами после заседания транслировалось в соцсети Facebook
Кроме того, глава венгерского ведомства выступил против отправки военных советников из Европы на Украину. Венгрия также не поддержит отправку в Киев координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных, так как «это приведет к эскалации конфликта».
18 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что главы МИД Евросоюза не договорились о разблокировании средств Европейского фонда мира для помощи Украине из-за очередного вето Венгрии. В октябре сообщалось, что страны ЕС не договорились о разблокировании 6,6 млрд евро для финансирования поставок вооружения Украине из-за венгерского вето.
В конце ноября сообщалось, что члены ЕС выделили на помощь Украине суммарно 124 млрд евро.
После прошедшего 16 декабря заседания министров иностранных дел ЕС глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что с января 2025 г. Евросоюз будет предоставлять Украине 1,5 млрд евро помощи в месяц.