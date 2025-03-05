Reuters: Еврокомиссия отложила публикацию плана по отказу от российского газа
Европейская комиссия повторно отложила публикацию плана по постепенному отказу ЕС от импорта российских энергоносителей с 26 марта на неопределенный срок. Об этом пишет Reuters.
В ноябре на парламентских слушаниях комиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что представит план в течение первых 100 дней своей работы. Однако теперь его сроки были дважды перенесены. Изначально предполагалось, что план будет представлен в феврале.
Как сообщает агентство, перед Евросоюзом стоит задача обеспечить энергетическую безопасность и одновременно снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность своей промышленности по сравнению с Китаем и США, где затраты на энергию значительно ниже. Некоторые критики утверждают, что эти сроки могут привести к росту и без того высоких цен на газ и должны быть пересмотрены.
По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 1 марта, поставки газа из России в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» увеличились на 26,5% в январе – феврале 2025 г. и достигли 3,1 млрд куб. м. В феврале экспорт российского газа в Европу снизился на 0,4% по сравнению с январем, при этом поставки возросли на 26% относительно февраля 2024 г. – до 1,55 млрд куб. м.
С 1 января 2025 г. поставки газа по ГТС Украины были остановлены из-за окончания срока действия транзитного соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом». Контракт на транзит не был продлен из-за нежелания Киева. Это вызвало недовольство властей ряда европейских стран, которые закупали недорогой российский газ.