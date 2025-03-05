Reuters: Еврокомиссия отложила публикацию плана по отказу от российского газа

Как сообщает агентство, перед Евросоюзом стоит задача обеспечить энергетическую безопасность и одновременно снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность своей промышленности по сравнению с Китаем и США, где затраты на энергию значительно ниже. Некоторые критики утверждают, что эти сроки могут привести к росту и без того высоких цен на газ и должны быть пересмотрены.