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Reuters: Еврокомиссия отложила публикацию плана по отказу от российского газа

Ведомости

Европейская комиссия повторно отложила публикацию плана по постепенному отказу ЕС от импорта российских энергоносителей с 26 марта на неопределенный срок. Об этом пишет Reuters.

В ноябре на парламентских слушаниях комиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что представит план в течение первых 100 дней своей работы. Однако теперь его сроки были дважды перенесены. Изначально предполагалось, что план будет представлен в феврале.

Как сообщает агентство, перед Евросоюзом стоит задача обеспечить энергетическую безопасность и одновременно снизить цены, чтобы сохранить конкурентоспособность своей промышленности по сравнению с Китаем и США, где затраты на энергию значительно ниже. Некоторые критики утверждают, что эти сроки могут привести к росту и без того высоких цен на газ и должны быть пересмотрены.

По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 1 марта, поставки газа из России в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» увеличились на 26,5% в январе – феврале 2025 г. и достигли 3,1 млрд куб. м. В феврале экспорт российского газа в Европу снизился на 0,4% по сравнению с январем, при этом поставки возросли на 26% относительно февраля 2024 г. – до 1,55 млрд куб. м.

С 1 января 2025 г. поставки газа по ГТС Украины были остановлены из-за окончания срока действия транзитного соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом». Контракт на транзит не был продлен из-за нежелания Киева. Это вызвало недовольство властей ряда европейских стран, которые закупали недорогой российский газ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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